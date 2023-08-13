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İlk kez ev sahibi olacaklara yeni konut kredisi yolda: 'Sıfır konut' seçeneği ve yüzde 1,20 faiz masada! '15 yıl vade' detayı...

13.08.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk konutunu alacaklar için yeni bir düzenleme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Merkez Bankası ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) düzenleme üzerinde ortak çalışmaya başladı. İlk ipuçları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yeni konut kredisi kapsamında konut arzının artı satış fiyatlarıyla kiraların düşmesi hedefleniyor. Ayrıca kredinin kapsamının uzun vadeli olacağı belirtiliyor. Peki kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...

İlk kez ev sahibi olacaklara yeni konut kredisi yolda: 'Sıfır konut' seçeneği ve yüzde 1,20 faiz masada! '15 yıl vade' detayı...

İlk kez ev sahibi olacaklar için yeni konut kredisi düzenlemesi yolda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sözünü ettiği düzenlemeyle ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Buna göre kampanyaya sıfır konutların da dahil edilerek sektöre katkı sağlaması bekleniyor. Yüzde 1,20 oranında faiz ile çeşitli kampanyalar da masada değerlendirilen seçenekler arasında.

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İLK EVİNİ ALACAKLARA TEŞVİK MEKANİZMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde finans dünyası ile buluşması kapsamında yaptığı konuşmada düzenlemenin ipuçlarını vermişti. Özellikle ilk kez ev sahibi olacakları teşvik edici mekanizmalar üzerinde durulduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu konuda Merkez Banka'mızında çalışmaları var BDDK ile birlikte. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz" demişti.

Cevdet Yılmaz, finans dünyası ile buluştu! Dikkat çeken mesajlar Cevdet Yılmaz, finans dünyası ile buluştu! Dikkat çeken mesajlar

HEDEF ARZI ARTIRIP FİYATLARI DÜŞÜRMEK

Atv Haber'de yer alan habere göre; MB ile BDDK ilk kez ev sahibi olmak isteyenler için uygun bir kredilendirme sistemi üzerinde çalışıyor. Konut arzı artınca satış fiyatlarıyla kiralar da düşecek.

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10-15 YILLIK VADE

TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, atv'ye yaptığı açıklamada "Kamu bankaları nezdinde 10 yıl değil, daha önceki bazı kampanyalarda olduğu gibi 180 ay vadeyle verileceğini planlıyoruz" dedi.

Düzenleme için tıpkı mortgage gibi uzun vadeli bir konut kredisi uygulanabileceği konuşuluyor. Vadenin 10 yıl değil, 15 yıl olması da seçenekler arasında.

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SIFIR KONUTLAR DA DEĞERLENDİRİLİYOR

Kampanyanın sıfır konutları kapsayıp kapsamayacağı üzerinde de çalışılıyor. Özelmacıklı bununla ilgili "Boş evlerin de kampanyaya alınabilmesi çok sağlıklı olacak. Daha önce hiç kullanılmamış evlerin de ikinci ellerin de kampanyaya dahil olması sektör açısından bir avantaj oluşturucaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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YÜZDE 1,20 FAİZ GÜNDEMDE

İlk kez konut alacaklara yüzde 1,20 seviyelerinde faiz ve çeşitli kampanyalar yapılması da gündemde.

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Konut kredisi

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