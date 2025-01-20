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'İndirim olursa 1 milyon TL zam yaparım' O ev ilanı Bakanlığı harekete geçirdi! Yeniden mercek altında

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
20.01.2025 07:50
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Konut fiyatlarındaki artışla beraber konut kredisi faizlerinin yüksek olması ev sahibi olmak isteyen vatandaşları düşündürüyor. Bir yandan da konut kredisi faizlerine indirim geleceğine dair beklentilerle, yine fırsatçılar sahneye çıktı. Bir ilan sitesinde yer alan konut ilanında ilan sahibinin 'Faiz indirimi olursa konutuma 1 milyon lira zam yaparım' yazması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti, ilan yayından kaldırıldı ve inceleme başlatıldı. Konuyla ilgili Bakanlık'tan bir uyarı da geldi.

'İndirim olursa 1 milyon TL zam yaparım' O ev ilanı Bakanlığı harekete geçirdi! Yeniden mercek altında

Ev almak isteyen vatandaşlar yüksek konut fiyatlarıyla karşılaşırken bir yandan da konut kredisi faizlerinin yüksekliği vatandaşı düşündürüyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası kredi faizlerinde de indirim olacağına dair beklentiler başladı. Ancak bu beklenti dahi fırsatçıları tetikte tutuyor. Dolayısıyla konut kredilerinde indirim beklentisi fırsatçıları yine harekete geçirdi. Bir ilan sahibinin kredi indirimi olursa 1 milyon lira zam yapacağını duyurmasına inceleme başlatıldı. Ticaret Bakanlığı diğer ilanları da yeniden mercek altına aldı.

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BAKANLIK, VURGUN YAPMAYA ÇALIŞANLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Show Haber'de yer alan habere göre; faizde indirim beklentisi, sosyal konut projelerine hız verilmesiyle milyonlar ev sahibi olmanın hayalini kurarken fırsatçılar yine sahneye çıktı. Ticaret Bakanlığı sözde bahanelerle vurgun yapmaya çalışanların peşine düştü.

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'FAİZ İNDİRİMİ OLURSA ZAM YAPARIM' İLANI RADARA TAKILDI

Merkez Bankası'nın 23 Ocak'ta bir kez daha faiz indirimine gitmesi bekleniyor ve bunun da konut kredilerine doğrudan yansıyacağı tahmin ediliyor. Durum böyle olunca İstanbul Sultanbeyli'de bir ilan sahibi Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı.

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İlan sitesine 'Eğer faiz indirimi olursa konutuma 1 milyon lira zam yaparım' yazdı.

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3 milyon 995 bin liradan ilana çıkılan o ev, faiz indirimi gelirse 5 milyon liradan satışa sunulacak.

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İLAN YAYINDAN KALDIRILDI! İNCELEME BAŞLATILDI

Ticaret Bakanlığı'nın harekete geçmesiyle o ilan yayından kaldırıldı. İlan sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri ilgili platformdan istendi ve inceleme başlatıldı.

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'İHBARDA BULUNUN' UYARISI

Bakanlıktan konut fırsatçılarına karşı bir uyarı da geldi. Benzer ilanların görülmesi halinde Cimer veya Alo 175'e ihbarda bulunulması istendi.

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Konut fiyatları ve faiz indirimleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Fırsatçılara karşı daha sıkı önlemler alınmalı
Konut fiyatları düşmelidir
Konut kredisi faizleri mutlaka düşmeli
Ticaret Bakanlığı'nın müdahalesini doğru buluyorum
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi konut fiyatları ev fiyatları faiz indirimi konut satılık daire satılık ev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
bakanlığımız faizi indirsin insanlar tembellikten vazgeçsin faize para yatırmayı bıraksın arsa arazi ev ticaret işlerine başlasın insanlar da parası olan yaşamasın parası olan iş hayatı işkursun ticaret yapsın işsiz insanlar da işi gücü olsun evine ekmek götürsün işte faiz bu yüzden haram bir kişi parasını bankaya yatıyor yatıyor ama parası oluptaiş kuranlar bir şeyler alıp satanlar ticaret yapanlar istihdam sağlayanlar evine ekmek götürmeye sebep olurlar işte faiz bu yüzden haram parası olan bir kişi yaşıyor parası olmayan da parası olanların iş kur ticaret yapmasını bekliyor
böyle fırsatçıların herşeyini elşnden alıp hapse atın , vatan haini bunlar
hükümet evi olmayanları bir ev sahibi yapamadı böyle fırsatçıların elinde oyuncak olduk sayın cumhurbaşkanım istese her yıl evsizlerin en az 10 bin kişiyi ev sahibi yapar cüzi ödemelerle
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