'İndirim olursa 1 milyon TL zam yaparım' O ev ilanı Bakanlığı harekete geçirdi! Yeniden mercek altında

Ev almak isteyen vatandaşlar yüksek konut fiyatlarıyla karşılaşırken bir yandan da konut kredisi faizlerinin yüksekliği vatandaşı düşündürüyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası kredi faizlerinde de indirim olacağına dair beklentiler başladı. Ancak bu beklenti dahi fırsatçıları tetikte tutuyor. Dolayısıyla konut kredilerinde indirim beklentisi fırsatçıları yine harekete geçirdi. Bir ilan sahibinin kredi indirimi olursa 1 milyon lira zam yapacağını duyurmasına inceleme başlatıldı. Ticaret Bakanlığı diğer ilanları da yeniden mercek altına aldı.

BAKANLIK, VURGUN YAPMAYA ÇALIŞANLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Show Haber'de yer alan habere göre; faizde indirim beklentisi, sosyal konut projelerine hız verilmesiyle milyonlar ev sahibi olmanın hayalini kurarken fırsatçılar yine sahneye çıktı. Ticaret Bakanlığı sözde bahanelerle vurgun yapmaya çalışanların peşine düştü.

'FAİZ İNDİRİMİ OLURSA ZAM YAPARIM' İLANI RADARA TAKILDI

Merkez Bankası'nın 23 Ocak'ta bir kez daha faiz indirimine gitmesi bekleniyor ve bunun da konut kredilerine doğrudan yansıyacağı tahmin ediliyor. Durum böyle olunca İstanbul Sultanbeyli'de bir ilan sahibi Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı.

İlan sitesine 'Eğer faiz indirimi olursa konutuma 1 milyon lira zam yaparım' yazdı.

3 milyon 995 bin liradan ilana çıkılan o ev, faiz indirimi gelirse 5 milyon liradan satışa sunulacak.

İLAN YAYINDAN KALDIRILDI! İNCELEME BAŞLATILDI

Ticaret Bakanlığı'nın harekete geçmesiyle o ilan yayından kaldırıldı. İlan sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri ilgili platformdan istendi ve inceleme başlatıldı.

'İHBARDA BULUNUN' UYARISI

Bakanlıktan konut fırsatçılarına karşı bir uyarı da geldi. Benzer ilanların görülmesi halinde Cimer veya Alo 175'e ihbarda bulunulması istendi.