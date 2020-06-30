İnternetten tapu işlemleri nasıl yapılıyor? Tapu fırsatçılarına dikkat! Web tapu nasıl yapılıyor?

Konut kredisi faizlerinin vatandaşların beklentilerini karşılayacak seviyelere düşmesiyle konut satışlarında büyük bir artış oldu. Konut satışlarının artışı da tapu müdürlüklerinin koronavirüs tedbirlerine rağmen yoğunlaşmasına sebebiyet verdi. Pandemi döneminde tapu işlemlerini hızlıca halletmek isteyen vatandaşlar ise dolandırıcıların hedefi oldu. Erken randevu alma vaadiyle vatandaşların e-devlet şifresi ve belirli tutarda parasını alan dolandırıcılara karşı Tapu ve Kadastro Genel Müdür Zeki Adlı uyardı. Özellikle tapu randevu ve tapu başvuru işlemleri için hiç kimseye ayrıcalık tanınmadığı belirten Adlı, vatandaşları web tapu uygulaması ile tanışmaya davet etti. Vatandaşlar tapu işlemleri için uzun süre beklemek yerine web tapu ile bütün işlemleri aynı günde tamamlayabiliyor. Bu yüzden “Web tapu ne kadar sürer?” sorusu sıkça soruluyor. Yalnızca istisnai durumlarda işlemler ertesi güne kalırken genellikle işlemlerin tamamı aynı gün sonlanıyor. Vatandaşların tapu sürecini hızlandırmak için dolandırıcılara e-devlet şifrelerini vermemeleri, tapu müdürlükleri tarafından hazırlanan web tapu uygulamasını kullanmaları önemle belirtiliyor. Peki, web tapu nasıl işler?

Web tapu nedir? Web tapu; vatandaşların ve şirketlerin taşınmazlarını internetten takip edebilmelerine ve yönetebilmelerine yarayan sistemdir. Tüm vatandaşlar tarafından kullanılabilen web tapu sistemi, taşınmazı olmayan kişilere de bunu ispatlayabilmeleri için belge sağlayabiliyor. Taşınmaz alacak olan kişiler ise web tapu sistemi üzerinden web tapu başvuru yapma ve taşınmazı inceleme haklarına sahip oluyor. Web tapu sisteminde taşınmazlarla ilgili tüm konum ve kayıt bilgileri yer alıyor. “Taşınmazınızı evinizden yönetin.” sloganı ile duyurulan sistem; vatandaşların tapu müdürlüklerine gitmeden kısa sürede internetten tapu işlemleri yapmasını sağlıyor. “Web tapu ne işe yarar?” sorusunun cevabı da bu noktada önem taşıyor. Vatandaşlar tapu müdürlüklerine gitmeden önce işlemlerini başlatıyor ve son aşamaya getiriyor. Aynı zamanda taşınmazla ilgili bilgilerin incelenebilmesi için farklı kişilere yetki veriliyor. Web tapu nasıl yapılır? “Web tapu işlemleri nasıl yapılır?” sorusu, konut almak isteyen çok sayıda vatandaşın gündeminde. Pandemi döneminde kalabalığa girmek istemeyen ve tapu işlemlerini en hızlı şekilde tamamlamak isteyen vatandaşlar, “Web tapu nasıl çalışır?” konusunda detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Sisteme giriş yapmak için ilk olarak e-devlet şifresi edinmek gerekiyor. “Web tapuya nasıl girilir?” sorusu da vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. www.tkgm.gov.tr web sitesi üzerinden web tapu işlemleri sekmesi ile giriş yapılıyor. Buradaki kimlik doğrulama işleminin ardından sistem açılıyor. Ayrıca isteyen vatandaşlar www.webtapu.tkgm.gov.tr adresi üzerinden de sisteme direkt geçiş yapabiliyor. Açılan ekranda; bireysel işlemler için “bireysel” butonuna, şirket işlemleri için “kurumsal” butonuna tıklamak yeterli oluyor. Bireysel butonuna tıkladıktan sonra T.C. kimlik numarasını giren vatandaşlar e-devlet sistemine yönlendiriliyor. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi girildikten sonra sisteme giriş yapılıyor. Ardından cep telefonu numarası ve e-mail adresi alanı dolduruluyor; yeni şifre belirleme işlemleriyle sisteme giriş yapılıyor.