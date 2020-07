İpotekli konut satışları tarihi zirvede

Gayrimenkul sektöründe yaşanan son gelişmeler ve açıklanan konut satış istatistikleri ile beraber konut satışları tarihi bir rekor kırdı. Kredi faiz oranlarının 0,64 ve 0,74 gibi cazip rakamlara inmesiyle beraber harekete geçen konut satışları özellikle ikinci el konut piyasası için yeni bir umut olduğunu ifade eden Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, "Türkiye’de salgın sonrası alınan önlemler ve teşviklerle beraber yaşanan ekonomik toparlanma, genelde gayrimenkul sektörü ve özelde konut sektörünü de etkilemektedir. Bu sektörler, yatırım amaçlı olmasından dolayı her kesim için, konjonktür ne olursa olsun her zaman gözdesi ve bu nedenle oldukça tercih edilmektedir. Nüfus artışına ve genç nüfus büyüklüğüne paralel olarak konut üretimine ihtiyaç süreklilik ve güncellik taşımaktadır. Türkiye, ekonomik ve siyasal istikrarını bulduğu ve sürdürdüğü oranda, dış dünyadaki konut başta olmak üzere her türlü gayrimenkuller için bir cazibe alanı görülmektedir. Bunda ekonomik ve kültürel küreselleşmenin etkisi oldukça fazladır. 2017 yılı toplamında 1 milyon 409 bin 314, 2018 yılında 1 milyon 375 bin 398, 2019 yılında 1 milyon 348 bin 729 adet olarak gerçekleşmişti. Geride bıraktığımız son üç yıla baktığımızda yıllar arasında gerçekleşen konut satış rakamları birbirine yakın oranlarda sonuçlanmıştı. 2020 yılı dönemine baktığımızda ise özellikle salgın etkileri sebebiyle sektörün ilk altı ayı oldukça zor bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Ancak konut kredi faizlerindeki indirim ve ödemesiz dönem kampanyası nedeniyle son iki ay içerisinde konut satışlarında ciddi bir toparlanma yaşandı. İstatistiklere yansıyan konut satış rakamlarında en dikkat çekici oran ise ipotekli konut satışlarında görülmektedir" dedi.