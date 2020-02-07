İranlılar turist olarak geliyor, ev alıp gidiyor

Elit Vatandaşlık ve Yatırım Danışmanlığı açıklamasına göre, Esen, Türkiye'ye gelen İranlı turistlerin yatırım alışkanlıklarını değerlendirdi. Türk ekonomisinin güçlü şekilde toparlanma sinyalleri verdiği bir dönemde turizm sektöründen gelen verilerin de bu görünümü desteklediğini ifade eden Esen, "2019 yılında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı 2018 Ocak-Aralık dönemine göre yüzde 12,22 artış göstererek 51 milyon 747 bine ulaşmış bulunuyor. 2017 yılında 38 milyon, 2018 yılında ise 46 milyon turistin ziyaret ettiği ülkemiz tarihinde ilk kez 50 milyon turistin üzerini görerek tarihi bir rekor kırmış bulunmakta. Ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki artış bir yandan döviz girdisi oluştururken öte yandan da Türkiye’ye yönelik yabancı ilgisinin ne kadar arttığını da ortaya koyuyor." bilgilerini aktardı. - "İstikrarlı bir artış gözlemlenmekte" Esen, İranlıların son dönemde Türkiye’ye hem ziyaret hem ticaret hem de vatandaşlık için gelen yabancılar arasında öne çıktığını ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye’den konut alımında Iraklılardan sonra ikinci sıraya, Türk vatandaşlığına başvuruda ise ilk sıraya yerleşen İranlılar 2019 yılı boyunca Türkiye’de şirket açarak doğrudan sermaye yatırımı yapan yabancılar arasında da kurulan şirket sayısı açısından birinci sıraya yerleşmişti. Son dört yıldır düzenli bir artış gösteren Türkiye’ye yönelik İranlı yatırımcı ilgisinde 2018 yılında başlayan ABD ambargoları sonrasında ciddi bir hızlanma kayda geçmişti.

İranlıların ülkemize yönelik ilgisine dair yeni veriler gelmeye devam ediyor. Son veriler turistik amaçla ülkemizi ziyaret etmeyi tercih eden İranlıların sayısının da artmakta olduğunu ortaya koyuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın son turizm istatistiklerine göre, 2019 Ocak- Aralık döneminde Türkiye’yi ziyaret eden İranlı turistlerin sayısında da bir önceki yıla göre istikrarlı bir artış gözlemlenmekte." - İran Türkiye’ye en fazla turist gönderen beşinci ülke Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın son yayımlanan istatistiklerine göre İranlıların Türkiye’ye en fazla gelen yabancılar arasında beşinci sırada bulunduğunu aktaran Esen, Türkiye’ye 2018 yılında 2 milyon İranlı turist gelmişken, ülkeyi ziyaret eden İranlı sayısının 2019’da yüzde 5 artış ile 2 milyon 102 bine ulaştığını kaydetti.

İstatistiklere göre 2019 Ocak-Aralık döneminde Rusya Federasyonu’ndan 7 milyon 17 bin turist, Almanya’dan 5 milyon 27 bin turist, Bulgaristan’dan 2 milyon 713 bin turist, İngiltere’den ise 2 milyon 562 bin turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Bünyamin Esen, "Türkiye’ye gelen turistler arasında İranlıların payı yüzde 5 civarında bulunuyor. İranlı turistlerin önemli bir kısmının kara yolu ile Türkiye’ye gelirken Van başta olmak üzere sınır illerini ziyaret ediyorlar. Kara yolu ile gelenlerin alışveriş yaparak dönüşte beraberinde Türkiye’den satın aldıkları ürün ve malları götürdükleri de ifade ediliyor." bilgilerini verdi. ** "İranlılar dış sermaye açığının kapanmasına katkı sunar"** Esen, "2017 yılında 2,5 milyon İranlı turist gelmişken, 2018 yılında ambargoların ve ekonomik krizin etkisiyle İranlı turist sayısında yüzde yirmi azalma görmüştük. 2019 Turizm verileri İranlı turist sayısında tekrardan toparlanma yaşandığını ortaya koyuyor. Ekonomik krize rağmen İranlıların seyahat edecekleri ülkeler listesinin en başında halen Türkiye geliyor. 2020 yılında bu artışın sürmesini ve gerek kara yoluyla gerekse de hava yoluyla gelen İranlı turist sayısının 3 milyona ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

İranlıların ilgisinin sürmesinin Türkiye’nin dış sermaye çekebilme potansiyeli açısından önemli olduğunu ifade eden Esen, "Şu husus çok önemli: Türkiye’ye turist olarak gelen İranlılar orta sınıf kesimlerden geliyor. Bunlar eğitimli, kültürlü, yabancı dil bilen, en önemlisi de birikimlerini değerlendirebilecek bir yer arayan kişiler. İran’dan turist olarak gelip sonrasında konut alarak yerleşmeye ya da şirket kurarak Türkiye’de iş yapamaya karar veren çok sayıda İranlı var. İran Tümeni'ndeki değer kaybını gören orta sınıf İranlılar Türkiye’nin potansiyelinin çok iyi farkında ve yatırım yapmak için sırada bekliyorlar." yorumunu yaptı. Türkiye güvenli liman Türkiye'ye turistik amaçla gelip sonrasında yatırım, eğitim ya da tedavi amaçlı olarak tekrar gelen İranlıların sayısının arttığını yineleyen Esen, "İran Merkez Bankası’nın verilerine göre 300 bin İranlı birikimlerini likit yatırım araçlarına dönüştürmüş, gidecek yer arıyor. Türkiye bu kişiler için en akılcı liman. Eğer Türkiye, yabancı yatırımcı çekme politikalarını aynen sürdürürse İran’dan gelecek sermaye ülkemizin dış sermaye ihtiyacına hatırı sayılır bir katkı sunacak. Bu nedenledir ki, gelen İranlı turist sayısındaki toparlanma ekonomimiz için önemli bir haber." değerlendirmesini yaptı.