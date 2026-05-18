İstanbul'a depreme dayanıklı 11 bin yeni yuva: 'Kangrene dönmüştü, yıllardır çözülmeyeni çözdük'

2005 yılında "Özel Proje Alanı" olarak belirlenen, 2007'de "Kentsel Dönüşüm Alanı" ilan edilen ve 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla "Riskli Alan" statüsü kazanan Fikirtepe'de özel sektör girdiği projeleri bir türlü tamamlayamadı ve evleri yıkılan binlerce hak sahibi yıllarca mağduriyet yaşadı. Plan iptalleri ve uzlaşmazlıklarla defalarca çıkmaza giren sürece 2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı el attı. Vatandaşın yıllarca süren mağduriyetine son vermek için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Emlak Konut GYO harekete geçti. Proje alanı yüzde 55'i sosyal donatı alanlarından oluşacak şekilde planlandı. Emlak Konut Fikirtepe 1. Etap’ta 11 bin 729 bağımsız bölümü tamamladı.

“25 BİNE YAKIN VATANDAŞIMIZI AFETLERE DİRENÇLİ KONUTLARIMIZA YERLEŞTİRİYORUZ”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve teslimatların başladığını duyuran Bakan Kurum, “Kangrene dönmüştü, yıllardır çözülmeyeni çözdük. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’mız ve Emlak Konut eliyle Yeni Fikirtepe’de depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölümü daha tamamladık. 25 bine yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleştiriyoruz. Bugün itibarıyla teslimatlara başlıyoruz. Eğitim, sağlık, spor tesisleri ve camilerin yanında 120 bin metrekarelik millet bahçesi de kazandırdığımız Yeni Fikirtepe Projemiz milletimize hayırlı olsun” mesajını verdi.

SOSYAL DONATILARI, MİLLET BAHÇESİYLE ARTIK YENİ FİKİRTEPE

Yeni Fikirtepe'ye 11 cami, 8 eğitim tesisi, 1 sağlık tesisi, 1 spor tesisi, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaklaşık 120 bin metrekarelik Millet Bahçesi kazandırıldı.

Bu kapsamlı çalışma sayesinde bir yandan vatandaşın mağduriyeti giderilirken diğer yandan depreme dayanıklı, altyapısı güçlü, yeşil alanlarla donatılmış modern bir yaşam alanı oluşturuldu.

TESLİMATLAR BAŞLADI

Teslimat sürecinin başlamasıyla birlikte tüm hak sahipleri gayrimenkul bilgilerine, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı web sitesi https://kdb.gov.tr/ üzerinden erişebilecek.

Anahtar teslimleriyle ilgili süreci vatandaşlar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ofisleri üzerinden yürütebilecek.