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İstanbul artık tercih edilmiyor... Konutta devran döndü Anadolu yükselişe geçti!

MynetX MynetX
26.08.2024 12:32
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Mevduat faizlerinin yüksek olması nedeniyle yatırımcı faize yöneldi. Gayrimenkul uzmanları ise eylül ayını işaret ederek yatırımcının konuta yöneleceğini söylüyor. Emlak piyasasındaki bu öngörüler sonrası kira getirisinin yüzde 8'in üzerine çıkarak son zamanların en yüksek seviyesine çıkması da yatırımcının dikkatini çekiyor. Ancak, İstanbul ve İzmir'de ise kira getirisi, bu oranın altında kalırken, yıl sonundaki tablo ise merak konusu oldu.

İstanbul artık tercih edilmiyor... Konutta devran döndü Anadolu yükselişe geçti!

Emlak piyasasında neler olduğu yatırıcımlar tarafından takip ediliyor. Mevduat faizleri yüksek olduğu için yatırımcının dikkatı faiz olsa da yakın bir zamanda ibrenin konuta yöneleceği konuşuluyor.

HaberGlobal'in haberine göre, Gaziantep, Şanlıurfa, Erzurum, Eskişehir ve Konya gibi illerdeki kira getiri oranı Temmuz ayında; İstanbul ve İzmir'i geride bırakırken, yıl sonuna doğru oluşacak tablo ise belirsizliğini koruyor. Uzmanlar, enflasyon ve mevduat faizlerindeki tabloya göre kira artış oranlarının değişebileceğini belirtiyorlar.

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İSTANBUL TERCİH DEĞİL!

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa İstanbul’un; pahalılık nedeniyle artık tercih edilen bir kent olmadığını belirtirken; "Yüksek kira fiyatlarından dolayı insanlar, İstanbul'dan uzaklaşmak istiyor. İstanbul artık tercih edilen bir şehir olmaktan çıktı. 2023 yılında 800 bin kişi İstanbul’dan tersine göç etti. Üniversite için İstanbul’u tercih eden öğrenci sayısı da azalıyor. Talep azaldıkça fiyatlar düşmeye devam edecek" dedi.

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KONUT ÖNE ÇIKACAK

Enflasyon ile konut fiyatları arasındaki durumun, mevduat faiz oranlarıyla alakalı olduğunu da dile getiren Aşa, "İnsanlar getirisi yüksek olduğundan birikimini mevduata yatırıyor. Ancak biz tam aksini iddia ediyoruz. Yüzde 60'ın üzerinde enflasyon açıklanan bir ülkede; yıllık yüzde 50'lik faiz, alım gücünü artırmaz. Kira getirisi olarak 25, 30 bin TL alınması, orta vadede daha kazançlı bir seçenek. Birikimi ilk etapta faize yatırmak cazip gözükse de, orta vadede gayrimenkul yatırımının faizin önüne geçeceğini göreceğiz" diye konuştu.

TALEP ANADOLU'YA

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ise emlak piyasasında son dönemde talep artışı olduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Asgari ücretin temmuz ayında zamlanmaması ve enflasyona ilişkin politikalar özellikle kira artışlarında tansiyonu azalttı. Ancak talep Anadolu'ya kayınca; Gaziantep, Konya, Erzurum gibi illerde kira artışları enflasyon oranının üzerinde gerçekleşiyor."

İnşaatta bir düşüş olduğunu aktaran Özelmacıklı, yeterli konut olmadığı için kira fiyatlarının yukarı yönlü hareket ettiğini aktararak, yüzde 25'lik kira sınırının kalkması sonrası bir hareketliliğin başladığını söyledi ve, "Bu seviyeden sonra maalesef artışlar devam edecektir. Dolayısıyla kısa vadede herhangi bir düşüş beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

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EV SAHİBİNİN ALEYHİNE

Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü ise İstanbul genelinde kira bedellerinin yükselmeye devam ettiğini, şu örnekler üzerinden anlattı:

"Yüzde 25 artış sınırı kalktığı için kira oranları bir önceki yıla göre arttı. Örneğin ayda 30 bin TL kira ödeyen bir kişinin, kirası 50 bin TL oldu. Bu yüzden de, birçok kiracı daha düşük rakamlı evlere yönelmek zorunda kaldı. Aslında bu tabloda, kiralar artıyor gibi gözükse de, ev sahiplerinin aleyhine gelişiyor. Boşalan daireler yüksek fiyatlar nedeniyle tutulamayınca, İstanbul'daki bazı semtlerde rakamlar düşüyor. Halihazırda, Esenyurt ve Tuzla’da fiyatlar düşük; Suadiye, Ataşehir ile üniversitelerin olduğu bölgelerde yüksek. Ekim ayı sonrası tutulmayan evlerin fiyatların da düşüş olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kira emlak konut
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