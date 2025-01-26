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  4. İstanbul'da 6 Bin TL'ye kiralanmak istenen evin içi gündem oldu! 'Midem bulandı'

İstanbul'da 6 Bin TL'ye kiralanmak istenen evin içi gündem oldu! 'Midem bulandı'

26.01.2025 17:46
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Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
26.01.2025 17:46
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Kiralık ev ilanlarındaki evlere giderek içerik üreten @cemlikvlg isimli hesap İstanbul Beyoğlu'nda 6 Bin TL istenen 15 metrekarelik bir stüdyo dairenin içini gösterdi. Küçücük evin bakımsız ve eski hali ise gündem oldu. İstenen miktar ise tartışma yarattı.

Kiralık ev fiyatları her geçen gün artarken bir yandan da evlerin durumu da o kadar kötüleşiyor. Özellikle İstanbul'da kutu gibi ve dökülen eski evlere istenen kiralar bir süredir gündemde. Instagram'da @cemlikvlg isimli bir içerik üreticisi de gördüğü ilanlardaki evlere giderek durumun ne kadar kötü olduğunu gösteriyor.

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UCUZA KİRALIK STÜDYO DAİRE: 6 BİN TL

İçerik üreticisi bu sefer, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan ve 'ucuza kiralık stüdyo daire' olarak ilana koyulan bir evi gezdi. Merkezi bir konumda bulunan ve 15 metrekare olan dairenin halini görenler ise gözlerine inanamadı.

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Dairenin girişinde tek kişilik bir yatak bulunuyor ve mutfak yok denecek kadar küçük. Dolaplar ise dökülüyor. Ev sahibi bu ev için 6 Bin TL istiyor.

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Sosyal medyadan gelen bazı yorumlar ise şöyle:

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beyoğlu Kira ev fiyatları
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