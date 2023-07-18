İstanbul'da ev almak isteyenler dikkat! Merkez Bankası duyurdu: 36 bin liraya yükseldi...

Konut fiyatlarında artış hızında görülen düşüş ivmesi Mayıs ayında da devam etti.

TCMB verilerine göre konut fiyatları Mayıs'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103,64 artış kaydetti. Aylık olarak bakıldığında ise fiyat artışı yüzde 3,60 oldu. Böylelikle konut fiyatlarında iki yılın en yavaş artışı kaydedildi. Enflasyondan arındırılmış fiyat artışı ise aynı dönemde yüzde 45 oldu.

EN HIZLI YILLIK ARTIŞ ANKARA'DA

Üç büyük şehir arasında Mayıs ayında en hızlı yıllık artış yüzde 113,2 ile Ankara'da gerçekleşti. İzmir'de konut fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 106,2 olurken, İstanbul'da yüzde 95,2 ile çift haneli seviyelerde gerçekleşti.

İSTANBUL'DA ORTALAMA METREKARE FİYATI 36 BİN TL'Yİ AŞTI

Mayıs ayında yaşanan artışla Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı 23 bin 573 TL oldu. İstanbul'da bu rakam 36 bin liraya ulaşırken, Ankara'da 17 bin 647 TL, İzmir'de ise 27 bin 89 TL olarak kaydedildi.

