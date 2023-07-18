FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. İstanbul'da ev almak isteyenler dikkat! Merkez Bankası duyurdu: 36 bin liraya yükseldi...

İstanbul'da ev almak isteyenler dikkat! Merkez Bankası duyurdu: 36 bin liraya yükseldi...

18.07.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı Konut Fiyat Endeksini (KFE) yayımladı. Buna göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında arttı. İstanbul'da evlerin ortalama metrekare fiyatı ise 36 bin liraya yükseldi.

İstanbul'da ev almak isteyenler dikkat! Merkez Bankası duyurdu: 36 bin liraya yükseldi...

Konut fiyatlarında artış hızında görülen düşüş ivmesi Mayıs ayında da devam etti.

TCMB verilerine göre konut fiyatları Mayıs'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103,64 artış kaydetti. Aylık olarak bakıldığında ise fiyat artışı yüzde 3,60 oldu. Böylelikle konut fiyatlarında iki yılın en yavaş artışı kaydedildi. Enflasyondan arındırılmış fiyat artışı ise aynı dönemde yüzde 45 oldu.

EMLAK (44)

EN HIZLI YILLIK ARTIŞ ANKARA'DA

Üç büyük şehir arasında Mayıs ayında en hızlı yıllık artış yüzde 113,2 ile Ankara'da gerçekleşti. İzmir'de konut fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 106,2 olurken, İstanbul'da yüzde 95,2 ile çift haneli seviyelerde gerçekleşti.

EMLAK (37)

İSTANBUL'DA ORTALAMA METREKARE FİYATI 36 BİN TL'Yİ AŞTI

Mayıs ayında yaşanan artışla Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı 23 bin 573 TL oldu. İstanbul'da bu rakam 36 bin liraya ulaşırken, Ankara'da 17 bin 647 TL, İzmir'de ise 27 bin 89 TL olarak kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konut fiyatlarına zam yapmak için bekliyorlarKonut fiyatlarına zam yapmak için bekliyorlar
Anahtar Kelimeler:
konut fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medya bu Simpsons kehanetini konuşuyor! Sonbaharda savaş...

Sosyal medya bu Simpsons kehanetini konuşuyor! Sonbaharda savaş...

Kolay, etkili, hızlı temizlik! Homend süpürgede 1500 TL indirim

Kolay, etkili, hızlı temizlik! Homend süpürgede 1500 TL indirim

Ölen annesinin sesini taklit ederek babasını dolandırdı

Ölen annesinin sesini taklit ederek babasını dolandırdı

Korku filmi gibi ama gerçek! Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu

Korku filmi gibi ama gerçek! Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.