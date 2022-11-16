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İstanbul'da ev ve arsa fiyatları uçtu, vatandaş oraya koştu! Ucuz çünkü yabancıya satış yasak... Fiyatlar yarı yarıya

16.11.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da ev ve arsa fiyatlarının fahiş derecede artması sonrası yerli yatırımcı, yakın kentlere yöneldi. Bunların başında ise Çanakkale geldi. Fiyat artışında etkili olan yabancı yatırımcıya satışın yapılmadığı kentte birçok tarla ve arsa satılığa çıkarıldı. Yüksek fiyat nedeniyle İstanbul'dan açan yerli yatırımcı şimdi Çanakkale'de bütçesine göre yer arıyor.

İstanbul'da ev ve arsa fiyatları uçtu, vatandaş oraya koştu! Ucuz çünkü yabancıya satış yasak... Fiyatlar yarı yarıya

İstanbul'da, yabancı yatırımcıların da yoğun ilgisi sonrası ev ve arsa fiyatları adeta aldı başını gitti. Kentin gelişen yerlerinde arsa fiyatları metrekare başına 4-5 liraya yükseldi. Fahiş fiyat artışı sonrası yerli yatırımcı da yönünü, İstanbul'a yakın kentlere çevirdi. Bu kentlerin başında Çanakkale gelirken yabacı yatırımcıya taşınamaz satışının yasak olması, fiyatların çok daha uygun kalmasına neden oldu.

EV VE ARSA ALAMAYAN, ÇANAKKALE'YE YÖNELDİ

Habertürk TV'de yer alan habere göre, bölgede emlakçılık yapan Rıdvan Durmaz, çoğu arsanın satılık olduğunu söyledi. Yerel halkın da satış düşündüğünü belirten Durmaz, "Yabancıya satış olmadığı için İstanbul'daki kadar fahiş fiyat yok. Çoğu satılık durumda. Daha önce yatırımlık almış olan da satış düşünüyor." dedi.

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EN ÇOK TALEP GÖREN YER, KÖPRÜ YANINDAKİ KÖY

İstanbul'da bütçesine göre yatırım yapamayan vatandaşın yöneldiği kentte en çok 1915 Çanakkale Köprüsü yanındaki Suluca Köyü'nde gayrimenkul keşfi yapılıyor. Köprüye komşu olan köydeki arsa fiyatları metrekare başına 1000-2000 tl'den başlıyor.

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ARSA ALAMAYAN ZEYTİNLİK VE MEYVE BAHÇELERİNE YÖNELDİ

Öte yandan arsa almaya gücü yetmeyenler ise zeytinlik ve meyve bahçelerine yöneliyor. Devletin böyle alanlara bir miktar da olsa imar izni veriyor olması, karavan ve tiny house tercih edenlerin ilgisini çekiyor.

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Çanakkale İstanbul arsa

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