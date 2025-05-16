FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

İstanbul'da kentsel dönüşüm son hız devam ediyor! Bakan Kurum'dan 'Güneş Sitesi' örneği, her hak sahibine hibe desteği...

İçerik devam ediyor
Ezgi Sivritepe

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyasının alan bazlı dönüşüm modeliyle yeniden inşası başlatılan Güneş Sitesi’nin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, "İlk adımı Güneş Sitesi sakinleri attı, biz de Yarısı Bizden dedik ve harekete geçtik. 8 bloklu Güneş Sitesi’ndeki 150 hane afetlere dirençli, sağlam, güvenli evlere dönüşüyor" sözlerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1,5 milyon riskli yapının bulunduğu İstanbul’da Yarısı Bizden kampanyası ile dönüşümü sürdürüyor. Küçükçekmece ilçesi Tevfik Bey Mahallesi’ndeki Güneş Sitesi sakinleri de kendi aralarında uzlaşma sağlayıp Yarısı Bizden Kampanyası’nın alan bazlı dönüşüm modelinden faydalandı.

thumbs_b_c_954c54ebd0432c665ceb3eacb29ff200

HER BİR HAK SAHİBİNE HİBE İMKANI

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesindeki kampanya kapsamında her bir hak sahibine 875 bin TL hibe, 125 bin TL taşınma desteği sunuldu. İnşaatı ise TOKİ üstlendi. Çökme riski bulunan 8 bloktaki 139 bağımsız bölüm yıkıldı; yerine zemin + 4 şeklinde projelendirilen 8 blokta 150 bağımsız bölümün inşası başladı.

thumbs_b_c_2539d5b1753dfcf30c83b4e90592121b

“İLK ADIMI GÜNEŞ SİTESİ SAKİNLERİ ATTI, BİZ DE YARISI BİZDEN DEDİK”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 aylık süreçte projenin geldiği son aşamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, “İlk adımı Güneş Sitesi sakinleri attı, biz de Yarısı Bizden dedik ve harekete geçtik. 8 bloklu Güneş Sitesi’ndeki 150 hane afetlere dirençli, sağlam, güvenli evlere dönüşüyor. İlk Adım Sizden Yarısı Bizden” mesajını verdi.

Ekran görüntüsü 2025-05-16 122158

“TÜM HAK SAHİPLERİNE TAHLİYE DESTEĞİ SAĞLANDI”

Güneş Sitesi’nin Yarısı Bizden kampanyasının alan bazlı dönüşüm modeline örnek teşkil ettiğine dikkat çeken Marmara Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Şube Müdürü Kübra Özcivan, “Tam uzlaşma sağlayan hak sahiplerinin başvurularının ardından süreç hemen başlatıldı. 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde alan tahliye edildi. Ardından yıkım işlemleri tamamlanarak, Aralık 2024 itibarıyla temeller atıldı. Tüm hak sahiplerine tahliye desteği sağlandı” dedi.

Ekran görüntüsü 2025-05-16 121934

“ESKİ EVLERİMİZ ÇOK HARABEYDİ”

15 yıl Güneş Sitesi’nde yaşayan Naşide Özçelik, dönüşüm sürecini şöyle anlattı:

"Eski evlerimiz çok harabeydi. Tavanlar çöktü, balkon tavanlarımız düştü. Kızım bir sabah çocuğunu bana getirirken ‘Anne bir çıkar mısın? Bak’ dedi. ‘Ne oldu kızım’ dedim. ‘Anne merdivenimiz yok, çökmüş’ dedi. Bir baktım, dış kapının merdiveni çökmüş. Daha sonra evlerin devlet destekli yapılacağını öğrendik. Dönüşüme hep birlikte, bütün site olarak karar verdik. Bana ‘Nasıl yaptırdınız, nasıl anlaştınız, biz de istiyoruz’ diye soranlar var. ‘TOKİ’yle gidin anlaşın’ diyorum. Bence herkesin devlet desteğiyle yaptırması lazım. Hem yapılar sağlam hem de hızlı. Doğrusu biz bu kadar kısa sürede ilerleyeceğini beklemiyorduk. Evimize girmeyi heyecanla bekliyoruz"

Ekran görüntüsü 2025-05-16 121955

“BÖYLE GİDERSE 4-5 AYA TESLİM EDERLER”

Güneş Sitesi sakini Tekin Aydın Yarısı Bizden kampanyası ile ilgili şu cümleleri kurdu:

"İnşaatın temeli deniz kumuyla yapılmış zaten. Kolonlar patladı. Yarısı Bizden kampanyasına girmeseydik bu depremde bizim evimiz de giderdi. Bütün site sakinleri Yarısı Bizden kampanyasında anlaştık. Yarısı devletten, yarısı bizden. Bir de taşınma parası verdiler. Şu an inşaatlar maşallah çok iyi gidiyor. 6-7 ayda bile bu kadar geldiklerine göre. Böyle giderse 4-5 aya bize teslim ederler. Bu gidişle evlerimiz söylenen tarihten daha önce teslim edilir. Kimse korkmasın; devletten zarar gelmez. Devletimiz bütün imkanlarıyla sahada"

Ekran görüntüsü 2025-05-16 122011

ALAN BAZLI DÖNÜŞÜM NEDİR?

Yarısı Bizden kapsamında alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile vatandaşa destek sunuluyor. Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin TL’lik hibe desteği ve 125 bin TL’lik taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.  

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ödemeler bugün hesaplara yatırılacakÖdemeler bugün hesaplara yatırılacak
Suç örgütlerine net mesaj: “Çelik yumruğumuzla karşı karşıya kalacaklar” Suç örgütlerine net mesaj: “Çelik yumruğumuzla karşı karşıya kalacaklar”

Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum Kentsel dönüşüm Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mouhinho'ya veda... Fenerbahçe'de yeni sezonda Zidane dönemi!

Mouhinho'ya veda... Fenerbahçe'de yeni sezonda Zidane dönemi!

Suç örgütlerine net mesaj: “Çelik yumruğumuzla karşı karşıya kalacaklar”

Suç örgütlerine net mesaj: “Çelik yumruğumuzla karşı karşıya kalacaklar”

Simgeleri mavi takke! FETÖ ve Adnan Oktar sonrası sırada Süleymancılar var

Simgeleri mavi takke! FETÖ ve Adnan Oktar sonrası sırada Süleymancılar var

Osimhen'i bile gölgede bırakacak transfer! Lig tarihinin rekoru kırılacak... İşte yeni golcü

Osimhen'i bile gölgede bırakacak transfer! Lig tarihinin rekoru kırılacak... İşte yeni golcü

6 aylık enflasyon farkına göre güncel maaş tablosu belli oldu...

6 aylık enflasyon farkına göre güncel maaş tablosu belli oldu...

Ankara'nın ünlü AVM'sinin sahibi vefat etti

Ankara'nın ünlü AVM'sinin sahibi vefat etti

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.