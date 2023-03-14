İSTANBUL TOKİ KURA TARİHLERİ 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Silivri, Tuzla TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

İstanbul TOKİ kura tarihleri Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Silivri, Tuzla ilçelerinde yapılması planlanan konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Dün; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamanın ardından çekiliş tarihleri belli oldu. Yapılan açıklamaya göre TOKİ İstanbul kura çekimi ilk olarak Tuzla için yapılacak.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

TOKİ İstanbul kura çekimi için açıklamada bulunan Bakan Kurum "50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul'un Avrupa Yakası'da inşa edilecek 28 bin 3440 konut için kura çekilişleri kamuoyuna duyuruldu. Buna göre, Başakşehir ve Arnavutköy'de kura çekilişi 1 Nisan Cumartesi - 19 Nisan Çarşamba tarihleri arasında yapılacak.

TOKİ İSTANBUL ÇEKİLİŞ TARİHLERİ 2023

İstanbul Tuzla 16-29 Mart'ta, Silivri Selimpaşa ve Çatalca 30 Mart'ta, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler 1-9 Nisan'da kura çekimleri yapılacak ve 250 bin sosyal konut kura çekimleri İstanbul ile son bulacak.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konutun kura çekim tarihleri açıklandı. Buna göre kuralar 16 Mart'ta başlayacak. TOKİ Tuzla'da 20.290 konut yapacak. Kura çekimi 16 Mart tarihinde başlayacak ve 29 Mart'ta sona erecek.

TOKİ Çatalca kura çekimi 30 Mart'ta gerçekleştirilecek. Çatalca'da 540 konut inşa edilecek.

TOKİ Silivri Selimpaşa'da yapılacak 200 konut için kura çekilişi 30 Mart'ta gerçekleştirilecek.

TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi ise 1 Nisan'da başlayacak ve 19 Nisan'a kadar devam edecek. Bu üç ilçede toplam 28 bin 340 konut yapılacak.

Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak.

"En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak.

Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak.

Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecek.

