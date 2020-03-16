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İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle: TOKİ kura sonuçları belli oluyor

EMLAK HABERLERİ  | 16.03.2020 09:23 | Son Güncelleme

İstanbul’da bugün dev bir TOKİ çekilişi var. Tuzla’daki 5750 konutluk proje için kura çekilecek. 100 bin başvuru kotalı kuraya girenlerin hepsi çekilişle belirlenecek bu 5750 şanslı kişiden biri olmayı umut ediyor. İşte 4025 adet 2+1 ve 1725 adet 3+1 konut için kura çekilişi canlı yayın...

İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle: TOKİ kura sonuçları belli oluyor

TOKİ’nin koronavirüs nedeniyle artık sadece online canlı yayın ile yapılan kura çekimlerinden biri bugün İstanbul’un Tuzla ilçesindeki toplu konut projesi için gerçekleştirilecek. Peki İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir?

İSTANBUL TUZLA 5750 / 100000 TOPLU KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ İstanbul Tuzla canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati: 2+1 için 10.00, 3+1 için 13.00)

TOKİ İstanbul Tuzla canlı - Twitter

İSTANBUL TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

10.00’da başlayacak çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Hele 5750 olan bu oldukça büyük proje için kura sonuçlarının hazırlanması uzun sürebilir. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfadan ilan edilecek.

TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları sorgulama sayfası için tıklayınız (Kura saati: 10.00)

http://talep.toki.gov.tr/projeler/KocaeliKorfez.html

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Anahtar Kelimeler:
istanbul, tuzla, toki, kura sonuçları,

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