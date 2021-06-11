İstanbul'un en değerli arsaları belli oldu!

İstanbul'un arsa değeri 2020 sonu itibarıyla 23,4 trilyon liraya (2,7 trilyon dolar) ulaştı. Emlak bilgi bankası Tapusor.com'un "İstanbul'un Arsa Değeri" başlıklı araştırmasına göre, İstanbul'un arsa değeri hem TL hem de dolar açısından artmaya devam ediyor. Toplamda 5 bin 343 kilometrekare büyüklüğe sahip İstanbul'da, değer ataması mümkün olmayan yollar ve göller gibi satışı gerçekleştirilemeyecek alanlar hesaplama dışı bırakıldığında araştırmaya konu olan alanın büyüklüğünün 4 bin 543 kilometrekare olduğu görülüyor. İl genelindeki 39 ilçenin ve tüm mahallelerin dahil edildiği araştırmaya göre, 2018'de 9,4 trilyon lira olarak ölçülen İstanbul'un arsa değeri, 2020 sonu itibarıyla yüzde 149'luk artışla 23,4 trilyon liraya ulaştı. Söz konusu değer dolar bazında 2,5 trilyon dolardan 2,7 trilyon dolara ulaştı. EN PAHALI ARSALAR ŞİŞLİ VE BEYOĞLU'NDA Araştırmaya göre, İstanbul'un arsa değeri en yüksek ilçelerin başında, 28 bin 270 liralık ortalama metrekare rakamıyla Şişli geliyor. Fulya, Teşvikiye, Mecidiyeköy ve Halaskargazi gibi mahallelere ev sahipliği yapan Şişli'nin değeri yüzde 35'ten fazla arttı.

Şişli'yi, 27 bin lirayla Beyoğlu, 22 bin 746 lirayla Beşiktaş, 19 bin 600 lirayla Kadıköy, 18 bin 400 lirayla Bakırköy, 15 bin 326 lira ortalamayla Zeytinburnu takip ediyor. Arsa fiyatları en pahalı 10 ilçe sıralamasında Kağıthane 13 bin liralık ortalamayla yedinci, Fatih 11 bin 912 lirayla sekizinci, Bayrampaşa 11 bin 575 lirayla dokuzuncu, Küçükçekmece 9 bin 209 lirayla onuncu basamakta yer alıyor. GÜNGÖREN VE ESENLER'DE ARSA KALMADI Söz konusu araştırmanın 2018 sonuçlarında ilk sırada yer alan Kadıköy, aradan geçen sürede Şişli ve Beyoğlu'ndaki fiyat artışlarının gerisinde kalarak dördüncü sıraya geriledi. Ortalama arsa değerleri Beyoğlu'nda yüzde 21, Beşiktaş'ta yüzde 25 civarında artış gösterdi. İstanbul'da arsa ticaretinin yoğun olduğu ilçeler Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Şile, Büyükçekmece, Beykoz, Tuzla, Ümraniye, Beylikdüzü ve Pendik olarak sıralandı. Yapılaşmasını tamamlayan Esenler ve Güngören'de ise neredeyse boş arsa kalmaması dikkati çekti. Rapora göre, arsa yatırımları son dönem gayrimenkul piyasasını önemli oranda etkiledi. Özellikle kırsal ve tarımsal nitelikli arsa ve tarlalarda salgın etkisiyle yaşanan talep artışı fiyatlara yansıdı.

Bu durum özellikle arsa kategorisindeki gayrimenkullerin yukarı yönlü hareketini tetikleyen en önemli faktör olarak ön plana çıktı. "FİYATLAR ÜLKE ORTALAMASININ ÜSTÜNDE" Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) ve Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, İstanbul'un gayrimenkul fiyatları açısından hak ettiği değeri hala yakalamadığını belirterek, "İstanbul, Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen şehirleri ve metropolleri ile kıyaslandığında gayrimenkul yatırımı açısından hala çok cazip." dedi. İstanbul'un ülke GSYH'sindeki payının yüzde 30,7 olduğunu, dış ticarette çok önemli bir konumda bulunduğunu, ulusal ve uluslararası şirketlerin çok büyük çoğunluğunun merkezinin ve üretim üssünün bu kentte yer aldığını anlatan Akbal, "İstanbul'un ülke ekonomisi açısından ne kadar önemli olduğu herkesin malumu. Her geçen gün önemini artıran İstanbul'un yıldızı, uluslararası finans merkezi sayesinde daha da parlayacak." diye konuştu. Akbal, İstanbul'un ekonomik, kültürel ve coğrafi anlamda sahip olduğu önemin bu kentteki gayrimenkul fiyatlarına direkt yansıdığını kaydederek, "Bu nedenle hem arsa hem de konut fiyatlarının en yüksek ortalamaya sahip olduğu illerimizin başında İstanbul geliyor. Ülke geneline göre değerler yüksek olsa da artmaya devam edeceği görüşündeyiz." açıklamasında bulundu.

"DÜNYA VE AVRUPA KENTLERİNE GÖRE DAHA CAZİP" Faruk Akbal, İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank tarafından dünya çapında 56 ülke ve bölgenin değerlendirildiği Küresel Konut Fiyat Endeksi'nin ilk çeyrek verilerinin yayınlandığını dile getiren Akbal, şu bilgileri verdi: "Mart 2021 sonu itibarıyla konut fiyatlarının yıllık bazda en çok değerlendiği ülkenin Türkiye olduğu görüldü. 12 aylık dönemde yüzde 32'lik artışla listenin ilk sırasında ülkemiz yer aldı. Rapora göre yüzde 16,5'lik enflasyon düşüldükten sonra bile konutta net değer kazancının yüzde 16'ya yakın olduğu görülüyor. Avrupa'da ise konutlar ortalama yüzde 8 civarında değerlendi. Tüm bunlara rağmen, döviz kurundaki volatilite sebebi ile ülkemizde gayrimenkul edinmek oldukça ucuz. Henüz Avrupa rakamlarına yakın bile değiliz." Akbal, İstanbul'da konut ortalama metrekare fiyatı 462 avro iken, Paris'te 11 bin 613 avro, Londra'da 10 bin 797 avro, Münih'te 8 bin 442 avro, Madrid'de 2 bin 630 avro, Lizbon'da 3 bin 346 avro, İtalya Bolzano'da ise 3 bin 41 avroya kadar yükseldiğini söyledi.