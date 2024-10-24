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İstanbul'un yanında o ili örnek verdi 'Konut fiyatının aynı olması çok enteresan' Yeni dönem başlıyor! Yükselişi işaret etti

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
24.10.2024 17:36
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Konut fiyatlarındaki artış herkesin gündeminde. Hem satılık hem de kiralık evlerdeki yüksek fiyatlar dikkat çekerken bir yandan da konut ilanlarında yeni dönem başlıyor. 1 Ocak itibarıyla yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilmeyecek. 31 Aralık tarihine kadar da ilan sahiplerine geçiş süreci tanındı. Uzman isim yeni dönemin konut fiyatları üzerinde nasıl bir etkisinin olabileceğini değerlendirirken İstanbul ile Eskişehir'i örnek gösterip "Konut fiyatının aynı olması çok enteresan geliyor" dedi.

İstanbul'un yanında o ili örnek verdi 'Konut fiyatının aynı olması çok enteresan' Yeni dönem başlıyor! Yükselişi işaret etti

Konut ilanında yeni dönem! Konut ilanlarındaki fırsatçılığın yeni dönemde 1 Ocak itibarıyla engellenmesi bekleniyor. 31 Aralık tarihine kadar ilan sahipleri için bir geçiş süreci tanındı. 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilmeyecek. Uzman isim süreci, sürecin etkilerini ve şu an yaşanan sorunları değerlendirdi.

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A Para canlı yayınında konuşan gazeteci / ekonomist Özlem Doğaner şu ifadeleri kullandı:

"Elektronik ilan doğrulama sistemine geçiliyor. Bu bir geçiş süreci 15 Eylül'den yıl sonuna kadar bir geçiş süreci uygulanacak orada, uygulanıyor daha doğrusu. Yani öyle kafamıza göre ilanları çıkıp piyasayı yükseltmek gibi maalesef örneklerle karşılaştık. Bu da hem kiralık anlamında hem aslında satın alma anlamında biraz canımızı yakan ve barınma sorununa kadar aslında Türkiye'yi götürebilecek bir süreçle yaşadık. Dolayısıyla orada alınan önlemler önümüzdeki dönem için daha vatandaşı koruyucu önlemler olacak.

konut ilanları

"FİYATLARDA KISMEN YÜKSELİŞLERİ GÖRME İHTİMALİMİZ OLABİLİR"

Bir yandan da tabii önümüzdeki dönemde yine konut arzının artmasını bekliyoruz. Çünkü hem kentsel dönüşüm hem diğer alanlarda Türkiye'nin gerçekten bir konut ihtiyacı her yıl artıyor. Her yıl bir kere işte işte üniversite öğrencilerinden işte evlenenlere kadar boşananlara kadar böyle bir 700-800 binlik bir konut ihtiyacı ortaya çıkıyor. Artı zaten özellikle orta gelirliye yönelik bir konut ihtiyacı zaten vardı. Bu yüzden bir yandan da tabii konut kredileri konusunda da bir daralma vardı tabii bir orada asıl ihtiyaç olan konut dışında yatırım amaçlı konutu tamamen engelleyen bir tablo da vardı. Şimdi bu aslında bir süre sonra faizlerin inmesiyle birlikte biraz daha hareket katacaktır ama o hareket katıldığında ve yeni projelerle birlikte fiyatlarda da kısmen yükselişleri de görme ihtimalimiz olabilir. Bu nedenle her açıdan değerlendirilmesi gereken bir tablo.

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Burada özellikle vatandaşı şu anda piyasayı yükselterek kandırılması önüne geçilmesi gerekiyor. O açıdan baktığımızda çok önemli bir proje olduğunu söyleyelim özellikle enflasyonla mücadele anlamında ki çok gördük etkilerini konut fiyatlarında.

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"ESKİŞEHİR'DEKİ KONUT FİYATIYLA İSTANBUL'DAKİ KONUT FİYATININ AYNI OLMASI ÇOK ENTERESAN"

Özellikle kira konusunda hiç umulmadık yerlerde... Yani şöyle bir durum var. Yani Eskişehir'deki konut fiyatıyla İstanbul'daki konut fiyatının aynı olması çok enteresan geliyor bana. Hem kira anlamında hem de satılık konut anlamında. Yani fırsatçılara göz açtırmamak lazım. Bu da bunu engelleyen konulardan birisi. Çünkü aynı zamanda bu enflasyonu da tetikleyen konulardan birisi."

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