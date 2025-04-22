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'Yeni bir döneme geçildi! Çok revaçta' Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor! 3 milyon TL'lik konut üzerinden örnek verdi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
22.04.2025 14:54
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Ev almak isteyen pek çok kişi özellikle yatırım amaçlı konut sahibi olmak istediğinde yüksek fiyatları ya da kredi taksitlerini nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Tam da bu nedenle birkaç kişi birleşerek ortak şekilde konut alma konusu son dönemde konuşulmaya başlandı. Peki, konut kredisi süreci nasıl oluyor? Alınması gereken önlemler neler? Gayrimenkul uzmanı Neda Yağlı "2 kişiden 5 kişiye kadar yeni bir döneme geçildi. Şu anda bu bayağı revaçta bir konu" diyerek detayları anlattı.

'Yeni bir döneme geçildi! Çok revaçta' Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor! 3 milyon TL'lik konut üzerinden örnek verdi

Ev sahibi olmak isteyen pek çok kişi, elindeki nakit parayla yüksek ev fiyatlarını nasıl karşılayacağını düşünüyor. Diğer yandan konut kredisinde çıkan yüksek aylık taksitler de konut yatırımı yapmak isteyenleri düşündürürken son dönemde ortak ev alma konusu konuşulmaya başlandı. Konut kredisi ile ortak ev alma dönemine dair detayları aktardı.

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"İNSANLARIN YATIRIM YAPMASI İÇİN ÖNÜ AÇILDI"

TGRT yayınında konuşan gayrimenkul uzmanı Neda Yağlı şu ifadeleri kullandı:

"Tabiri caizse biliyorsunuz eskiden kurbana ortak giriliyordu, şimdi aynı durum konut için geçerli. Ortak bir şekilde konut alımı yapılabiliyor. Bunun avantajları var, dezavantajları var. Alınması gereken önlemler var aslında. Ben bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bir örnek üzerinden konuşabiliriz; diyelim iki kişi bir konut almaya karar verdik ve yaklaşık 3 milyon TL civarında bir konut alacağız. Bunun yüzde 50'sini 750 bin TL - 750 bin TL olarak peşin verdik ve kalanına da kredi çekmek istiyoruz. 10 senelik bir kredi aldığımızda bu konut için kişi başı yaklaşık 25 bin TL aylık kredi ödüyoruz. Bunun şöyle bir avantajı var; tabii konut prim yaptığında iki tarafın da en azından bir yatırımı oluyor. Onun haricinde bir kira geliri elde ediyorlar. Bu kredilerini ödemelerine yardımcı oluyor. Yani en azından insanların yatırım yapması için önünün açılmış olduğundan bahsedebilirim.

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Ama öteki taraftan risklerine bakacak olursak, arkadaşla çıkılan yollarda bazen, yakın insanlarla çıkılan yollarda anlaşmazlıklar olabiliyor, vefatları olabiliyor, bir taraf satmak isteyebiliyor, bir taraf kiraya vermek isteyebiliyor. Bu durumda en önemli şey noter huzurunda bir hukuki danışmanla doğru sözleşmelerle gerekli önlemlerin alınması. Ortak alınan dairelerde mesela ek olarak bir vaat sözleşmesi vardır. Yani mesela bu şu demek; diyelim iki kişi biz ortak aldık dairemizi, ben satmak istiyorum, diğer taraf satmak istemiyor. Öncelikle alacak olan kişi ortağı olan kişidir. Mesela bu da eklenebilir sözleşmeye aynı şekilde. Öncelik ona tanınır, eğer o almak istemezse de gene hissemi başka birine satabilirim.

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Burada aslında iki kişiden 5 kişiye kadar yeni bir döneme geçildi. Şu anda bu bayağı revaçta bir konu.

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TARAFLARDAN BİRİNİN TAKSİTLERİNİ AKSATMASI DURUMUNDA NE OLUYOR?

Aslında riskli olan konulardan biri bu. Yani mesela ben taksitlerimi ödüyorum ama ortağım taksitlerini ödemiyor. Benim de kredi puanım düşüyor. Benim maaşıma kadar haciz konabilir. O sebeple aslında bu yola çıktığımız kişi önemli. Hani doğru kararı vermek. Taksitler tabii ödenmediği takdirde kefil kısmına gidiliyor. Kefilden alınmaya çalışıyor ya da kişinin üzerine başka bir şey varsa onun üzerine alınmaya çalışıyor.

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En kötüsü de kredi durumunda biliyorsunuz aslında konut ipotekte oluyor ve satışı gerçekleşiyor o hissenin. Hani o yüzden önlemlerin de aslında bir yandan riskli bir durum, önlemler doğru alındığı takdirde de gerçek bir güven ve o güven boşa çıkarılmayacak bir yol arkadaşlığı varsa da iyi bir yatırım planına dönüşebilir.

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Konutu alacağımızda başlangıçta noter huzurunda bir sözleşme yapılıyor ve noter huzurunda yapılan sözleşmede iki tarafın hakları da eşit. Mesela diyelim ki yaptılar noter anlaşmasını ve bir hukuki danışmanları var. Bir taraf ödemiyor, satmak istiyor, öteki taraf almak istiyor. Yine hukuki danışmanlıkla mahkemeler aracılığıyla sorun çözülebilir.

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Eğer ortaklı alınıyorsa hem parayı hem huzuru riske etmemek gerekiyor. Sadece bunu önlem olarak almalarını insanlara gerçekten öneririm"

3 kişi birleşip alıyor! Ya geliri bölüşüyor ya da satıp kar ediyorlar 3 kişi birleşip alıyor! Ya geliri bölüşüyor ya da satıp kar ediyorlar
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Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi ev almak konut
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