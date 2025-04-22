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25 Nisan son tarih! Bakan Şimşek net konuştu 'Göz açtırmayacağız' Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak...

22.04.2025 15:11
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Kripto para borsalarına, MASAK mevzuatı kapsamında kullanıcıları için ek kimlik doğrulama zorunluluğu getirilirken, söz konusu uygulama 25 Nisan itibarıyla devreye girecek. Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, "Yeni düzenlemeler doğrultusunda 25 Nisan'dan sonra yalnızca kimlik doğrulama sürecini başarıyla tamamlayan kullanıcılar platformlarda işlem yapmaya devam edebilecek" sözlerini kullandı.

25 Nisan son tarih! Bakan Şimşek net konuştu 'Göz açtırmayacağız' Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak...

Türkiye'de kripto para ekosisteminin düzenlenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kripto varlıklara yönelik ilk yasal çerçevenin geçen yıl temmuz ayında oluşturulmasının ardından, aralık ayında da MASAK tarafından hazırlanan kripto varlık transferlerinde suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirleri içeren düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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25 ŞUBAT'TA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ!

Bu tedbirlerin bir kısmı iki aylık geçiş sürecinin ardından 25 Şubat itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu kapsamda finansal işlemlerde şeffaflık sağlanması ve kara para aklanmasını önlemek amacıyla 15 bin lira ve üzerindeki kripto varlık transferlerinde kullanıcı bilgilerinin sunulması zorunlu hale getirildi.

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ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Kademeli olarak yürürlüğe giren tedbirler kapsamında, kripto para borsalarındaki kullanıcıların 25 Nisan'dan itibaren kimlik doğrulama işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Platformlar da bu düzenlemelere uyum için çalışmalarını hızlandırdı. Borsalar tarafından kullanıcılarına yapılan bildirimlere göre, daha önce üyelik oluşturmuş kullanıcıların bazı kimlik doğrulama süreçlerini bu tarihe kadar tamamlaması önem taşıyor.

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BAKAN ŞİMŞEK: "GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kademeli olarak yürürlüğe giren ve MASAK tarafından hazırlanan mevzuat değişiklikleriyle getirilen sıkı düzenlemelere uymayanların ağır yaptırımlarla karşılaşacağını belirterek, "Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, artık finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmek zorunda" uyarısında bulunmuştu.

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HESAPLARI GEÇİCİ OLARAK KAPATILACAK

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, konuya ilişkin değerlendirmesinde, MASAK düzenlemeleriyle Türkiye'de faaliyet gösteren platformlar için kimlik doğrulama süreçlerinde önemli değişiklikler yapıldığını söyledi.

Düzenlemeler uyarınca kimlik doğrulama süreçlerini güncellediklerini ve yeni önlemleri devreye aldıklarını belirten Dönmez, kullanıcılarının 25 Şubat itibarıyla Binance TR internet sitesi veya mobil uygulamasına giriş yaptığında yenilenmiş kimlik doğrulama sayfasına yönlendirildiğini bildirdi.

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Dönmez, kimlik doğrulama süreçlerinde "selfie" doğrulaması ile meslek ve adres doğrulaması gibi bilgilerin talep edildiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu belgeler, kullanıcıların kimliğinin güvenli şekilde doğrulanmasını sağlamak ve yasal düzenlemelere uyum açısından büyük önem taşıyor. Kimlik doğrulama sürecinin tamamlanması için son tarih 25 Nisan. Yasal düzenlemeler gereği, bu tarihe kadar kimlik doğrulamasını tamamlamayan kullanıcıların açık pozisyonları kapatılacak ve hesaplarına ait tüm fonksiyonlar yatırma ve çekme işlemleri dahil geçici olarak durdurulacak. Yeni düzenlemeler doğrultusunda 25 Nisan'dan sonra yalnızca kimlik doğrulama sürecini başarıyla tamamlayan kullanıcılar platformlarda işlem yapmaya devam edebilecek. Bu nedenle, kullanıcılarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına kimlik doğrulama işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlaması büyük önem taşıyor"

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KİMLİK BİLGİLERİ DOĞRULANACAK

Bybit Türkiye Ülke Müdürü Kutluhan Akçın da yeni bilgi taleplerinin, riskli profillerin daha etkin şekilde tespit edilmesi, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi gibi amaçlarla devreye alındığını söyledi.

Bu düzenlemeler kapsamında görüntülü görüşme yöntemini kullanmaya başladıklarını aktaran Akçın, bu görüşmeler sırasında kimlik bilgilerinin doğrulandığını ve müşterilere ilişkin çeşitli kontrollerin yapıldığını ifade etti.

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Akçın, kullanıcılarına yönelik uyarıda bulunarak, şunları kaydetti:

"25 Nisan'a kadar kimlik doğrulaması yapmayan mevcut müşteriler, hesaba erişimin askıya alınması, kripto varlık alım-satım işlemlerinin durdurulması, para yatırma ve çekme işlemlerinin devre dışı bırakılması, açık pozisyonların hizmet sağlayıcı tarafından kapatılması gibi problemlerle karşılaşabilir. Bu tür aksaklıkların yaşanmaması adına mevcut müşterilerimizin 25 Nisan'a kadar kimlik tespiti süreçlerini tamamlamalarını önemle tavsiye ediyoruz."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Kripto para
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