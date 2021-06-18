İstanbullular dikkat! TOKİ 7 bin konut ve iş yeri yapacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2018 yılında başlatılan Çamlıca Camii ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesinde bir adım daha atıldı. 2018 yılında Çamlıca Camii nin batısında 180 bin m lik bir alan risk alanı ilan edilmişti. Çalışmalara başlanan Üsküdar da 5 bin yeni konut müjdesi verilmişti. Çalışmalara hız verilmesiyle birlikte "Üsküdar’da Büyük dönüşüm" projesine start verildi. Projenin başlatılması için yapılan kentsel dönüşüm yıkım çalışmalarına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti millet vekili Vedat Demiröz, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve çok sayıda protokol katıldı.

5 BİN KONUT 2 BİN İŞ YERİ YAPILACAK

Programda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; "İşte şimdi de yeni bir şehircilik yatırımını, yepyeni vizyoner bir projeyi, Kirazlıtepe ve Ferah mahallerinin yanında Mehmet Akif ve Küplüce mahallerimizi de katarak yeni 5.000 konutluk tarihi bir dönüşümü, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlatıyoruz.