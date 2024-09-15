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İşte herkesin beklediği o sistem başladı! Emlak sektörüne yeni bir soluk geldi... Artık bunları yapmanız şart oldu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
15.09.2024 10:58
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Ticaret Bakanlığı'nın tüketiciyi korumak için uygulamaya koyduğu Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) bugün itibarıyla başladı. Emlak sektörüne yeni bir soluk getirecek bu sistem 1 Ocak itibarıyla tamamen başlayacak. Peki bu sistemin ayrıntıları neler? Konutunu ilana vermek isteyen vatandaşların ne yapması gerekiyor? İşte ayrıntılar...

İşte herkesin beklediği o sistem başladı! Emlak sektörüne yeni bir soluk geldi... Artık bunları yapmanız şart oldu

Ticaret Bakanlığı'nın tüketicileri fahiş fiyatlardan ve sahte ilanlardan korumak için EİDS sistemini başlattı. Emlakçıların yoğun bir hazırlığa girdiği bu sistem bugün itibarıyla başladı. 1 Ocak itibarıyla tamamen başlatılacak olan bu sistemde ilan vermek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

70 BİN EMLAKÇI BELGE ALDI!

Emlak sektörünün verdiği bilgiye göre, şu an 70 bin düzeyinde Bakanlıktan yetki belgesi almış emlakçı var. 20 bin emlak ofisi de yetki belgesi almak için müracaat etti. Beklenti yıl sonuna kadar yetki belgesi almış emlakçı sayının 90 bin düzeyine ulaşması yönünde. Söz konusu düzenlemenin denetimi Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilecek.

ARTIK E-DEVLET ÜZERİNDEN İLERLEYECEK

Vatandaşlar, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek, emlakçılar da aldıkları yetkiyle emlak portallarına ilan girebilecek. Söz konusu ilanlar "doğrulanmış ilan" olarak yayımlanacak. Yeni uygulamada, sitelere gayrimenkul ilanı verilmesi süreci resmiyete dökülecek. Düzenleme, tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla uygulanacak. Ayrıca, yetki belgesi olmayan emlakçıların ilan vermeleri engellenerek, kayıt dışı emlakçılıkla da mücadele edilecek.

BİRDEN FAZLA EMLAKÇI TEK BİR KONUT İÇİN YETKİLENDİRİLECEK

Aynı taşınmaza ilişkin, birden fazla emlak işletmesinin yetkilendirilmesi mümkün olacak. İlan platformlarında aynı taşınmaza ilişkin başka ilan bulunması durumunda, diğer ilana ait fiyat bilgilerini içeren kısa yollara veya linklere yer verilecek.

KİRALIK DAİRE İÇİN DE SATILIK DAİRE İÇİN DE ZORUNLU

EİDS yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak. Günlük kiralık taşınmazlarla henüz kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı konut projeleri, gecekondu vasfındaki taşınmazlar gibi herhangi bir sebeple tapusu bulunmayan taşınmazlar uygulamaya dahil olmayacak. Ayrıca, tapusu bulunmayan taşınmazlara ilişkin ilanlar, platformlarda yer alabilecek ancak bu taşınmazlara ilişkin ilanların girişinde, taşınmazın tapu kaydının olmadığına ilişkin bir işaretleme yapılacak ve bu durum ilanda da belirtilecek.

Kişi, kendisi ve birinci derece akrabası, eşi, annesi, babası ve çocuklarının da üzerine olan emlakla ilgili ilanı doğrulanmış olarak yayınlayabilecek.

e-Devlet yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından verilen yetkinin iptali mümkün olacak fakat yetkilendirmenin iptali halinde ilan otomatik olarak yayımdan kalkmayacak.

ASGARİ 3 AY

Yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibince yapılacak yetkilendirmenin süresi asgari 3 ay olacak, süre taşınmaz sahibi tarafından aynı ekrandan uzatılabilecek.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN DE BU SİSTEM KAPIDA

Düzenleme ilk etapta emlak sektöründeki ilanlarda uygulanacak. Ancak ilerleyen süreçte otomotiv satışlarında da doğrulanmış ilan düzenlemesine geçilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı emlak
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