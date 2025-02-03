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İtalya'da şato fiyatına İstanbul'da daire! Bazı ilçelerde o rakamı bile solluyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
03.02.2025 08:33
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Ev almak isteyenler konut fiyatlarını araştırmaya devam ederken konut fiyatlarında artış dikkat çekici seviyelerde kalmaya devam ediyor. Öyle ki başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin bazı bölgelerindeki bazı rezidans, daire ve villaların fiyatları İtalya'daki bir şato veya ABD'de Central Park manzaralı bir evin fiyatına ulaşmış hatta geçmiş durumda. İşte konut fiyatlarında şaşırtıcı rakamları gözler önüne seren o tablo ve karşılaştırmalı fiyatlar...

İtalya'da şato fiyatına İstanbul'da daire! Bazı ilçelerde o rakamı bile solluyor

Konut fiyatları son dönemlerde ciddi artış gösterdi. Ev almak isteyenler bir yandan konut fiyatlarını bir yanda da konut kredilerini araştırıyor. Ancak İstanbul başta olmak üzere kimi bölgelerde yanına bile yaklaşılamayacak rakamlar göze çarpıyor. Ev fiyatları alıp başını giderken Türkiye'de son zamanlarda satılan bazı konutların fiyatları İtalya'daki şatolara yarışıyor.

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TGRT Haber'de yer alan habere göre; pandemi ile beraber dünyada enflasyon yükseldi. Bu durum Türkiye'de de konut fiyatlarına yansıdı.

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KONUT FİYATLARI İTALYA'DAKİ ŞATOYLA YARIŞIYOR

Türkiye'de konutlar ABD'de Central Park'ın yanında bir apartman dairesiyle aynı seviyeye geldi. Hatta İtalya'daki bir şatoyla kafa kafaya yarıştı. İtalya'da 1367'den kalma 9 yatak odalı Kraliyet şatosunun fiyatı 2,5 milyon euro yani Türk lirası karşılığı 93 milyon lirayı geçiyor.

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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde ise 4 artı 1 manzaralı bir rezidans 93 milyon liraya satılıyor.

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İTALYA'DAKİ ŞATONUN FİYATINI GEÇENLER BİLE VAR

Bodrum Yalıkavak'ta 4 artı 1 havuzlu bir villa ile İstanbul Kadıköy'deki bir dairenin satış fiyatı ise İtalya'daki şatoyu solluyor.

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94 milyon liraya satılıyor.

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ABD'DE CENTRAL PARK MANZARALI EV İLE KAFA KAFAYA FİYATLAR VAR

ABD'de Central Park manzaralı 3 oda 4 banyolu bir evse 5 milyon 500 bin dolar yani evin TL bazında değeri 197 milyon 120 bin lira.

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Türkiye'deki konut fiyatları da ABD'den geride kalmıyor. İstanbul'un Beykoz, Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerinde bu fiyata hatta üzerinde Boğaz manzaralı villa ve adalardan köşk satın almak mümkün.

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Hissenet
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