Kabine sonrası 'Yüzde 50 indirim' kararı beklentisi! Erdoğan duyurabilir: 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bir araya gelecek. Kabinede, enflasyon ve fahiş fiyat artışlarıyla mücadeleye yönelik adımlar gözden geçirilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarının masaya yatıralacağı toplantıda, dış politikadaki son gelişmeler de değerlendirilecek.

Bu kapsamda Suriye ile normalleşme süreci, Gazze’de acil ateşkesin sağlanması için yürütülen diplomasi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki temasları ele alınacak.

Masadaki önemli konulardan birisi de deprem konutları olacak. Kabinede depremzedeler için yaptırılan konutlarının ödeme şartlarıyla ilgili çalışmanın da gündeme gelmesi öngörülüyor.

"YÜZDE 50 İNDİRİM" KARARI AÇIKLANABİLİR

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınacak "yüzde 50'ye kadar indirim" kararını açıklaması bekleniyor.

"2 YIL ÖDEMESİZ, 18 YIL FAİZSİZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana’daki deprem konutlarını incelerken yaptığı açıklamada, ödemenin nasıl olacağını soran bir vatandaşa, “Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 50’ye kadar inşallah indirim yapacak. Altyapı bedellerini maliyetlere koymayacağız. Ödeme de 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz. Yani çok cazip. Buraları hiç düşünmeyin” yanıtını vermişti.

Erdoğan’ın toplantının sonunda yapacağı Millete Sesleniş konuşmasında depremzedelere bu konuda açıklama yapabileceği ifade ediliyor.