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Kapıya dayandı! 500 bin kiralık ev talebi kara kara düşündürdü: Ev sahipleri bunu da kaçırmayacak, yüzde 30 zam yolda

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
05.08.2024 09:39
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Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması, memur atamaları derken kiralık ev bulamama sezonu yeniden açıldı. Büyükşehirlerde kiralık konutlarda talep patlaması yaşanırken ev arayanlar ise kara kara düşünmeye başladı. Kiraların yüzde 30 daha da artması bekleniyor.

Kapıya dayandı! 500 bin kiralık ev talebi kara kara düşündürdü: Ev sahipleri bunu da kaçırmayacak, yüzde 30 zam yolda

Kiraya yüzde 25 zam sınırlaması 2 yıl önce getirilmişti. 1 Temmuz itibarıyla o düzenleme son bulmuştu. Kira fiyatları da günden güne arttı ama talepte bir azalma yaşanmadı. Üniversite sınav sonuçlarının belli olması, memur atamaları, düğün sezonu derken büyükşehirlerde kiralık evlere talep arttı, konut krizi yeniden kapıya dayandı. Kiralık ev bulamama sezonu bir kez daha açıldı.

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500 BİN KİRALIK KONUT İHTİYACI OLACAK

Show Aba Haber’de yer alan habere göre sektör temsilcileri, kira fiyatlarında yeni bir artış dalgası olacağının altını çiziyor. En çok talep ise özellikle 1+1 ve 2+1 evlerde. Önümüzdeki günlerde 500 bin civarında kiralık ev talebi olacağı öngörülüyor.

EMLAK (62)

KİRAYA YÜZDE 30 ZAM BEKLENTİSİ

Yaşancak bu hareketliliğin kiralara ortalama yüzde 30’luk zam olarak yansıması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
kiralık konut
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