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Kasım güncel konut kredisi faiz oranları... Vakıfbank, Ziraat, Halkbank konut kredisi faiz oranları ne kadar? En uygun konut kredisi veren banka hangisi?

EMLAK HABERLERİ  | 12.11.2020 15:47 | Son Güncelleme

Konut kredisi faiz oranlarının güncellenmesiyle birlikte kasım ayı en uygun konut kredisi faiz oranı veren bankalar araştırılmaya başlandı. En çok tercih edilen kamu bankaları konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte Kasım ayında en uygun ve güncel konut kredisi faiz oranları listesi!

Kasım güncel konut kredisi faiz oranları... Vakıfbank, Ziraat, Halkbank konut kredisi faiz oranları ne kadar? En uygun konut kredisi veren banka hangisi?

Koranavirüs salgınıyla birlikte kamu bankalarının kredi faiz oranlarını düşürmesi, normalleşme sürecine destek sağlamaları birçok vatandaşı ev sahibi yapmıştı. Konut kredisi faiz oranları düştükten sonra, bir süre daha faiz oranlarının düşük gitmesi bekleniyordu fakat kamu bankaları güncelleme yaptı. Normalleşmeye destak amaçlı yapılan bu uygulama ile ikinci el ev satışları büyük oranda patlamış, sıfır ev fiyatlarında ise pek ilerleme kaydedilmemişti. Sıfır ev satışları için düşük faizli kredi beklenirken, kamu bankaları ani bir faiz güncellemesi yapmıştı. Peki Kasım ayı en uygun konut kredisi veren bankalar hangisi? Kasım 2020'de en düşük konut faiz oranı kaç para oldu?

kasım en uygun konut kredisi veren bankalar listesi

EN UYGUN KONUT FAİZ ORANI NE KADAR OLDU?

Konut sahibi olmak isteyen vatandaş en uygun konut faiz kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. Pandemi döneminde düşük faizli konut kredisi kampanyası düzenleyen kamu bankaları, daha sonra ani bir kararla konut faiz oranını güncellemişti. Ziraat Bankası 120 ay vadeli konut kredisini yüzde1.25 faiz oranıyla veriyor. Halkbank'da 120 ay vadeli ikinci el konut kredisindeki faiz oranı yüzde 1.25 Vakıfbank da konut kredisi faiz oranı yüzde 1,35 olarak belirlendi. En düşük konut kredisi faiz oranı kamu bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) için yüzde yüzde 1.25'ten başlayan fiyatlarla sınır belirledi.

kasım en uygun konut kredisi veren bankalar listesi

KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞER Mİ?

Haziran ayı ile birlikte başlanan normalleşme sürecinde başlayan konut kredisi düşük faiz kampanyaları daha sonra yükseldi. Koronavirüs salgınının ardından yapılan çalışmalardan birisi olan düşük faizli konut kredisi kampanyaları olmuştu. İkinci dalga konuşulmasının ardından düşük kredili konut faiz oranlarından da düşeceği konuşulmaya başlandı. Ancak kamu bankalarından henüz konut kredisi faiz oranı tekrar düşecek mi sorusuna henüz cevap gelmedi. İşte Kasım en uygun konut kredisi veren bankalar listesi!

kasım en uygun konut kredisi veren bankalar listesi

KASIM GÜNCEL KONUT FAİZ ORANLARI

Vakıf Katılım Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.35

Türkiye Finans Konut Kredisi Faiz Oranı %1,44

Yapıkredi Konut Kredisi Faiz Oranı %1,54

Garanti BBA Konut Kredisi Faiz Oranı %1,49

Türkiye Finans Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,44-1,51

ING Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,39-1,44

Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,47-1,56

Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,54

kasım en uygun konut kredisi veren bankalar listesi

Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,30

Albaraka Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,35-1,45

Alternatifbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,45

Anadolubank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,45

Burgan Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,70

Deniz Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,79

Fibabanka Konut Kredisi Faiz Oranı %1,43

Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 0,99

HSBC Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,90

ICBC Bank kampanyalı yeni evim konut kredisi faiz oranı yüzde 1.30


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