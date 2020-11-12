Kasım güncel konut kredisi faiz oranları... Vakıfbank, Ziraat, Halkbank konut kredisi faiz oranları ne kadar? En uygun konut kredisi veren banka hangisi?

Koranavirüs salgınıyla birlikte kamu bankalarının kredi faiz oranlarını düşürmesi, normalleşme sürecine destek sağlamaları birçok vatandaşı ev sahibi yapmıştı. Konut kredisi faiz oranları düştükten sonra, bir süre daha faiz oranlarının düşük gitmesi bekleniyordu fakat kamu bankaları güncelleme yaptı. Normalleşmeye destak amaçlı yapılan bu uygulama ile ikinci el ev satışları büyük oranda patlamış, sıfır ev fiyatlarında ise pek ilerleme kaydedilmemişti. Sıfır ev satışları için düşük faizli kredi beklenirken, kamu bankaları ani bir faiz güncellemesi yapmıştı. Peki Kasım ayı en uygun konut kredisi veren bankalar hangisi? Kasım 2020'de en düşük konut faiz oranı kaç para oldu?

EN UYGUN KONUT FAİZ ORANI NE KADAR OLDU?

Konut sahibi olmak isteyen vatandaş en uygun konut faiz kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. Pandemi döneminde düşük faizli konut kredisi kampanyası düzenleyen kamu bankaları, daha sonra ani bir kararla konut faiz oranını güncellemişti. Ziraat Bankası 120 ay vadeli konut kredisini yüzde1.25 faiz oranıyla veriyor. Halkbank'da 120 ay vadeli ikinci el konut kredisindeki faiz oranı yüzde 1.25 Vakıfbank da konut kredisi faiz oranı yüzde 1,35 olarak belirlendi. En düşük konut kredisi faiz oranı kamu bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) için yüzde yüzde 1.25'ten başlayan fiyatlarla sınır belirledi.