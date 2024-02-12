FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Kat irtifakı nedir? Kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki farklar

Kat irtifakı nedir? Kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki farklar

Ferhan Petek Ferhan Petek
04.02.2024 14:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taşınmaz mülk sahibi olan kişiler, hem birlikte yaşadıkları diğer kişilerin hem de kendi bireysel rahatlıkları açısından daha güvende hissederler. Ev, bina ya da benzeri taşınmaz mallara sahip olmak bazı avantajları olduğu kadar dezavantajları da beraberinde getirebilir. Mülk sahibi olabilmek için gerekli tutulan prosedürleri yerine getiren herkes taşınmaz mülk sahibi olabilir.

Kat irtifakı nedir? Kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki farklar

İçindekiler

  • Kat irtifakı nedir?
  • Kat irtifakı ne demektir?
  • Kat mülkiyeti nedir?
  • Kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki farklar nelerdir?
  • Kat irtifakı kat mülkiyeti farkı nedir?

Mülk sahibi olan, taşınmaz mallar ya da taşınmaz mülkler olarak ifade edilen konut, iş yeri, bina ya da benzeri mülkiyetlere sahip olan kişiler bazı resmî protokolleri yerine getirmek durumundadır. Bu tür mülkiyet işlemlerinde kullanılan bazı terimlere de hâkim olunması önemlidir. Kat irtifakı, kat mülkiyeti bu terimler arasında yer alır.

Kat irtifakı nedir?

Resmî terimlerden biri olan kat irtifakı, mülk sahibi olan kişileri ilgilendiren bir ifadedir. Kısa tanım olarak arsanın üzerinde başlanması planlanan inşaata yönelik bir mülkiyet hakkı ifadesinin karşılığı olarak kullanılır. Biçimsel olarak bir tür tapudur. Daha tamamlanmamış olan bir inşaattaki her bir hak sahibinin sahip olduğu payı belirtebilmek amacı ile hazırlanan bir belgedir.

İnşaat hâlinde olan tüm yerleşim projeleri, kat irtifakı çerçevesi içinde değerlendirilir. Bir inşaat sürecinin projesi hakkında söz sahibi olabilmek için ve hukuki açıdan bir bağlanabilirlik sahibi olabilmek için kat irtifakı kurulur.

Kat irtifakı ne demektir?

Kat irtifakı ifadesi hukuki bir terimdir. Kat irtifakı oluşabilmesi için kişilerin hak sahibi olması ve Tabu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeye sahip olması gerekliliği bulunur.

Tapu türü olan kat irtifakı belgesine sahip olmak için bazı belgeleri tamamlamak ve istenen şartları yerine getirme gerekliliği de vardır. Vaziyet planı, dilekçe, kişilerin TC kimlik kartları, tapu senedi, liste ve vergi numarası gibi bazı belgeler kat irtifakı için olmazsa olmaz belgeler arasında yer alır.

Kat mülkiyeti nedir?

Bir tapu türü olan kat mülkiyetine sahip olabilmek için öncelikli olarak bir iskan belgesine sahip olunması şartı bulunur. İskan belgesinin bir diğer adı da yapı kullanım belgesidir.

Bir depo, bir mağaza, bir konut gibi çeşitli bağımsız alanlar için kat mülkiyeti alınmalıdır. Ana gereklilik ise inşaatın tamamlanmış olmasıdır. Kat mülkiyeti alınacak olan yer bağımsız da olmak zorundadır.

Kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki farklar nelerdir?

Çeşitli tapular arasında arsa tapusu, kat mülkiyeti tapusu, kat irtifakı tapusu gibi ayrımlara girilir. Bu durumlarda kat irtifakı tapusunun hazırlanabilmesi için inşaatın başlamış ancak henüz tamamlanmamış olması gerekliliği vardır. Kat irtifakı inşaat sırasında alınır ve inşaat tamamen sona erdikten sonra kat mülkiyeti hâline gelir.

Ama bu dönüşüm işleminde kat sahibi olan kişiler değil, müteahhitler görevli olur. Onların belediyelere iskan ruhsatı için başvuru yapmaları gerekir. Başvuru sonucunda verilen dilekçe değerlendirilir ve kat sahibi bu dilekçe aracılığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapabilir.

Kat irtifakı kat mülkiyeti farkı nedir?

Kat irtifakı tapusu ve kat mülkiyeti sık olarak karıştırılan 2 terimdir. Ancak bu 2 ifade arasında belirgin farklar bulunur ve bunlar belge almak için yapılacak işlemlerde belirgin olarak görülür. Şartları ve gereklilikleri farklılık gösterir. Kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki farklar şunlardır:

  • Kat mülkiyeti için inşaatın tamamlanmış olması gerekirken, kat irtifakında tamamlanmamış olması gerekir.
  • Hukuki olarak tamamlanmamış yer arsa olarak değerlendirilir. Kat mülkiyeti de bu arsa ile ilgilidir.
    Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 aylık mevduat faizi oranları yüzde 51 sınırında! 3 aylık mevduat faizi oranları yüzde 51 sınırında!
Kredi kartı kullananlar tüm bildiklerinizi unutun!Kredi kartı kullananlar tüm bildiklerinizi unutun!
Bor Şeker halka arz büyüklüğü 1,86 milyar TL olduBor Şeker halka arz büyüklüğü 1,86 milyar TL oldu
Anahtar Kelimeler:
kat irtifakı ne demek kat irtifakı nedir kat mülkiyeti
En Çok Okunan Haberler
İşte en olaylı ve en sakin şehirler!

İşte en olaylı ve en sakin şehirler!

Kredi kartı kullananlar tüm bildiklerinizi unutun!

Kredi kartı kullananlar tüm bildiklerinizi unutun!

Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak'tan yarı çıplak dans gösterisi!

Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak'tan yarı çıplak dans gösterisi!

50 bin lira maaşı var, vasıfsız eleman bile karaborsaya düştü!

50 bin lira maaşı var, vasıfsız eleman bile karaborsaya düştü!

Emekli ikramiyesinde bu yeni rakamı ilk kez duyacaksınız!

Emekli ikramiyesinde bu yeni rakamı ilk kez duyacaksınız!

3 aylık mevduat faizi oranları yüzde 51 sınırında!

3 aylık mevduat faizi oranları yüzde 51 sınırında!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.