FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları (23 Ekim 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1850 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (23 Ekim 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,5 artarak 1 milyar 920 milyon 995 bin 933 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00-20.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 1850 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 666 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 706 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 250 lira olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
COP31 Başkanı Kurum: "Türkiye,yarının dünyasına imzasını atacak"COP31 Başkanı Kurum: "Türkiye,yarının dünyasına imzasını atacak"
Bakan Kacır: "Togg, günde 375 araç üretim hızıyla yoluna güçlü şekilde devam ediyor"Bakan Kacır: "Togg, günde 375 araç üretim hızıyla yoluna güçlü şekilde devam ediyor"

Anahtar Kelimeler:
elektrik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İngiltere'de hükümetten halka çağrı: 3 günlük gıda ve su stoklayın

İngiltere'de hükümetten halka çağrı: 3 günlük gıda ve su stoklayın

Belediye başkanı, teyzesi ve selefi dahil 34 kişi tutuklandı!

Belediye başkanı, teyzesi ve selefi dahil 34 kişi tutuklandı!

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Günlerdir yoğun bakımdaydı! Şarkıcı Nev'den üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaydı! Şarkıcı Nev'den üzen haber

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

Merkez Bankası'nın faiz kararını bilen dev banka dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası'nın faiz kararını bilen dev banka dolar tahminini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.