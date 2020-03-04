FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Kayseri Melikgazi Mimarsinan kura çekilişi canlı izle: Kura sonuçları belli oluyor

Kayseri Melikgazi Mimarsinan kura çekilişi canlı izle: Kura sonuçları belli oluyor

EMLAK HABERLERİ  | 04.03.2020 09:56 | Son Güncelleme

Kayseri’de bugün gözler Melikgazi / Mimarsinan’daki 700 konutluk proje için yapılacak kura çekiminde. 100 bin başvuru kotalı kuraya girenlerin hepsi çekilişle belirlenecek 700 isimden biri olmayı umut ediyor. İşte 490 adet 2+1 ve 210 adet 3+1 konut için kura çekilişi canlı yayın...

Kayseri Melikgazi Mimarsinan kura çekilişi canlı izle: Kura sonuçları belli oluyor

TOKİ’nin çok sayıdaki toplu konut projesi için yapılan kura çekilişlilerinden biri dün olduğu gibi bugün yine Kayseri’de gerçekleştiriliyor. Kocasinan projesinden sonra bugün Kayseri’nin Melikgazi belediyesine bağlı Mimarsinan’da 700 konuttan oluşan projeye başvuran binlerce kişi, isimlerinin çıkması umuduyla kura çekilişini canlı izleyecek.

KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

Kayseri Mimarsinan canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati 11.00)

Kayseri Mimarsinan canlı çekiliş - Twitter

KAYSERİ MİMARSİNAN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

11.00’da başlayan çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Yani isim listesinin yayımlanması akşamüstünü bulabilir. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfadan ilan edilecek.

TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları sorgulama sayfası için tıklayınız (Kura saati: 11.00)

BAŞVURU DÖNEMİ DEVAM EDEN TOKİ PROJELERİ

TOKİ’nin Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi, Ankara’nın Mamak, Sincan ve Keçiören; Bitlis’in Merkez; Balıkesir ili; Bursa’nın Orhaneli ilçesi; Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi, Çankırı’nın Orta, Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki toplu konut projeleri için başvuru dönemi Ağustos ayına kadar devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
Kayseri Melikgazi için toplu konut çekilişiKayseri Melikgazi için toplu konut çekilişi
Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
melikgazi, kayseri, mimarsinan, toki,

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama!

Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama!

Fed'den flaş faiz indirimi!

Fed'den flaş faiz indirimi!

Koronavirüs için 12 milyar dolarlık destek

Koronavirüs için 12 milyar dolarlık destek

Fed kararı sonrası güne nasıl başladı?

Fed kararı sonrası güne nasıl başladı?

Vermikütil madenini dünyadan alıyorduk artık dünyaya satıyoruz, ısınınca 10 kat büyüyor

Vermikütil madenini dünyadan alıyorduk artık dünyaya satıyoruz, ısınınca 10 kat büyüyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Orada konut fiyatları uçuşa geçti

Orada konut fiyatları uçuşa geçti

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son 8 yılın konut satış rekoru kırıldı

Son 8 yılın konut satış rekoru kırıldı

114 yaşındaki 'Perili Köşk' icradan satılık

114 yaşındaki 'Perili Köşk' icradan satılık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOKİ Kayseri Melikgazi Mimarsinan projesi kura sonuçları saat kaçta belli olacak?

Kayseri Melikgazi için toplu konut çekilişi

Mart Ayı kira zammı hesaplama: TEFE - TÜFE’de artış ile kira zammı ne kadar oldu?

Mart ayı kira zammı hesaplanıyor

Yabancıların 2020'de en az 55 bin konut alması bekleniyor

Yabancıların 2020'de en az 55 bin konut alması bekleniyor

Bakan açıkladı! Yeni imar barışı süreci planlanıyor mu?

Yeni imar barışı süreci planlanıyor mu?

İklim değişikliğinin etkilediği alanlardaki konutlar boşaltılacak

İklim değişikliğinin etkilediği alanlardaki konutlar boşaltılacak

Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu konut piyasasını hareketlendirdi

Orada konut fiyatları uçuşa geçti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.