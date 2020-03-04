Kayseri Melikgazi Mimarsinan kura çekilişi canlı izle: Kura sonuçları belli oluyor

TOKİ’nin çok sayıdaki toplu konut projesi için yapılan kura çekilişlilerinden biri dün olduğu gibi bugün yine Kayseri’de gerçekleştiriliyor. Kocasinan projesinden sonra bugün Kayseri’nin Melikgazi belediyesine bağlı Mimarsinan’da 700 konuttan oluşan projeye başvuran binlerce kişi, isimlerinin çıkması umuduyla kura çekilişini canlı izleyecek.

KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

Kayseri Mimarsinan canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati 11.00)

Kayseri Mimarsinan canlı çekiliş - Twitter

KAYSERİ MİMARSİNAN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

11.00’da başlayan çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Yani isim listesinin yayımlanması akşamüstünü bulabilir. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfadan ilan edilecek.

TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları sorgulama sayfası için tıklayınız (Kura saati: 11.00)

BAŞVURU DÖNEMİ DEVAM EDEN TOKİ PROJELERİ

TOKİ’nin Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi, Ankara’nın Mamak, Sincan ve Keçiören; Bitlis’in Merkez; Balıkesir ili; Bursa’nın Orhaneli ilçesi; Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi, Çankırı’nın Orta, Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki toplu konut projeleri için başvuru dönemi Ağustos ayına kadar devam edecek.

