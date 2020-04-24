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Kentsel dönüşümde o süre 48 aya çıktı

EMLAK HABERLERİ  | 24.04.2020 09:30 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüme giren riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı. Bu kapsamda ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmının peşin olarak ödenebilmesi uygulamasında süre bir yıl olarak tespit edildi.

Kentsel dönüşümde o süre 48 aya çıktı

Kentsel dönüşüme ilişkin 6306 Sayılı Kanun'un yönetmeliğinde önemli değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre riskli alanda bulunan konutların kentsel dönüşüme girmesi halinde kira yardımı süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı. Riskli yapılarda ise kira yardımı süresi 18 ay olarak devam ediyor.

Ayrıca dönüşüm projeleri özel hesabının finansman durumu gözetilerek Bakanlıkça uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk 12 aya kadar olan kısmı peşin olarak ödenebilecek.

Aylık kira bedeli de Bakanlıkça belirlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel dönüşüm, kira yardımı,

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