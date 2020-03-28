KİPTAŞ'tan taksit ertelemeyle ilgili yeni karar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi KİPTAŞ, küresel boyuttaki salgın nedeniyle, sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerinde ödeme güçlüğü yaşayabilecek hak sahipleri için ‘taksit erteleme’ kararı vermişti. KİPTAŞ bu karara ilave bir düzenleme yaparak ara ödemeleri de taksitlendirdi.

Buna göre; Silivri 3. Etap Sosyal Konut Projesi nisan ve mayıs ayları taksit ödemeleri, Çatalca Sosyal Konut Projesi nisan ve mayıs ayları taksit ödemeleri, Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm Projesinde (Locamahal) dönüşüme tabi tutulan hak sahipleri için nisan ve mayıs ayları borçlandırma taksitleri, iki ay ötelendi.

TAKSİTLER HAZİRAN AYINDA BAŞLAYACAK



Taksitler, haziran ayından başlayarak, her ay tek taksit olacak şekilde devam edecek.

Silivri 3. Etap Sosyal Konut projesindeki mayıs ayı ara ödemesi ise temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında olmak üzere dört eşit taksitle ödenecek.

KARARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU



KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, alınan kararı sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

“Ödeme güçlüğü yaşayabilecek vatandaşlarımız için bir adım daha atıyoruz. Taksitleri ikişer ay öteliyor, ara ödemeyi ise taksitlendiriyoruz.”

FAİZ UYGULANMAYACAK



KİPTAŞ, bu erteleme işlemleri nedeniyle herhangi bir faiz uygulamayacak.

