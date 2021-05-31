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KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler nerede? KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler 2+1 ve 3+1 fiyatları ne kadar?

31.05.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahibi olmak isteyen binlerce kişinin merak ettiği KİPTAŞ evleri hakkındaki araştırmalar devam ediyor. KİPTAŞ’ın üçüncü sosyal konut projesi olan Tuzla Meydan Evler için, fiyat bilgisi ve adres bilgisi merak ediliyor. Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gözü, KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler, fiyat listesinde.

KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler nerede? KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler 2+1 ve 3+1 fiyatları ne kadar?

15 aydır ülkemizde varlığını sürdüren koronavirüs ile beraber ekonomi büyük yaralar aldı. Aile bütçesinde de çok zorlanan ve bir ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, uygun fiyatları ev arıyor. KİPTAŞ’ın üçüncü sosyal konut projesi olan Tuzla Meydan Evler hayata geçirilmeye hazırlanırken, vatandaşlarda konutlar hakkında araştırma yapıyor.

TUZLA MEYDAN EVLER PROJESİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni sosyal konut projesinin temelini atıyor. Tuzla'da düzenlenen program, 31 Mayıs Pazartesi günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla saat 11'de gerçekleşiyor.

İBB’DEN BİR İLK!

GRG

İBB, 149 konut ve 9 ticari birimden oluşan "KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler" projesi ile bir ilke imza atıyor. İlk kez bir sosyal konut projesinde uygulanacak "Gri Su Geri Kazanım" sistemiyle hem bu evlerde yaşayanlar hem de İstanbul kazanacak. Çevre dostu sosyal konut projesindeki sistem sayesinde evlerde kullanılan nitelikli atık sular arıtılarak yeniden klozetlerin rezervuarlarında ve bahçe sulaması için kullanılabilecek.

KİPTAŞ TUZLA EVLERİ BAŞVURU ŞARTLARI

RTHTF

Projenin tüm detayları 31 Mayıs Pazartesi günü temel atma töreninde açıklanacak ve ön talepler alınmaya başlanacak. Projeye başvurmak için başvuru sahibinin T.C vatandaşı ve reşit olması, kendisi veya eşine ait tapuda kayıtlı, kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli bağımsız bölümün olmaması, en az son bir yıldır İstanbul'da ikamet etmesi ve daha önce KİPTAŞ'tan konut satın almamış olması şartları bulunuyor.

Ayrıcalıklı gruplarda; şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar ve sağlık çalışanları için bu şart aranmayacak. Projeye başvurular, 31 Mayıs ve 14 Haziran saat 17.00 tarihleri arasında online olarak alınacak. Katılım bedeli, yine internet üzerinden kredi kartı veya havale/EFT ile ödenebilecek.

GHTRF

Ön başvuru bedelini kredi kartı ile ödeyen ve kura sonucunda hak sahibi olamayanlar ile yedek üyelere ise en geç 05.07.2021 tarihinde aynen ve faizsiz olarak iade edilecektir.

Ön başvuru ödemesi havale/eft ile yapılmışsa paranın ödendiği İBAN numarasına, ödeme kredi kartıyla yapılmışsa tahsil edildiği kredi kartına iade edilecektir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI UNUTULMADI
Yeni dönemde temeli atılan Silivri 4. Etap ve KİPTAŞ İzmit Çınar Evler sosyal konut projelerinde olduğu gibi salgın döneminde yoğun emek sarf eden, gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanları yine unutulmadı ve ayrıcalıklı grup kategorisine alındı.

KİPTAŞ MEYDAN EVLER 2+1 VE 3+1 EV FİYATLARI

Projede ortalama satışa esas brüt alanları 81 m2 olan 23 adet 2+1 açık mutfak daire, 94 m2 olan 73 adet 2+1 kapalı mutfak daire, 105 m2 olan 53 adet 3+1 daire olmak üzere toplam 5 bloklu 149 konut ve 9 dükkan bulunuyor.

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KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler detaylı bilgi için TIKLAYIN!

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Tuzla İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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