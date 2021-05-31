KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler nerede? KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler 2+1 ve 3+1 fiyatları ne kadar?

İBB, 149 konut ve 9 ticari birimden oluşan "KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler" projesi ile bir ilke imza atıyor. İlk kez bir sosyal konut projesinde uygulanacak "Gri Su Geri Kazanım" sistemiyle hem bu evlerde yaşayanlar hem de İstanbul kazanacak. Çevre dostu sosyal konut projesindeki sistem sayesinde evlerde kullanılan nitelikli atık sular arıtılarak yeniden klozetlerin rezervuarlarında ve bahçe sulaması için kullanılabilecek.

15 aydır ülkemizde varlığını sürdüren koronavirüs ile beraber ekonomi büyük yaralar aldı. Aile bütçesinde de çok zorlanan ve bir ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, uygun fiyatları ev arıyor. KİPTAŞ’ın üçüncü sosyal konut projesi olan Tuzla Meydan Evler hayata geçirilmeye hazırlanırken, vatandaşlarda konutlar hakkında araştırma yapıyor.

KİPTAŞ TUZLA EVLERİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projenin tüm detayları 31 Mayıs Pazartesi günü temel atma töreninde açıklanacak ve ön talepler alınmaya başlanacak. Projeye başvurmak için başvuru sahibinin T.C vatandaşı ve reşit olması, kendisi veya eşine ait tapuda kayıtlı, kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli bağımsız bölümün olmaması, en az son bir yıldır İstanbul'da ikamet etmesi ve daha önce KİPTAŞ'tan konut satın almamış olması şartları bulunuyor.

Ayrıcalıklı gruplarda; şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar ve sağlık çalışanları için bu şart aranmayacak. Projeye başvurular, 31 Mayıs ve 14 Haziran saat 17.00 tarihleri arasında online olarak alınacak. Katılım bedeli, yine internet üzerinden kredi kartı veya havale/EFT ile ödenebilecek.

Ön başvuru bedelini kredi kartı ile ödeyen ve kura sonucunda hak sahibi olamayanlar ile yedek üyelere ise en geç 05.07.2021 tarihinde aynen ve faizsiz olarak iade edilecektir.

Ön başvuru ödemesi havale/eft ile yapılmışsa paranın ödendiği İBAN numarasına, ödeme kredi kartıyla yapılmışsa tahsil edildiği kredi kartına iade edilecektir.