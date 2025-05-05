FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Kira artış oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, rakam netleşti... İşte Mayıs 2025 kira zammı

TÜİK’in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından ev sahipleri ve kiracılar kira artış oranlarını da merak etmeye başladı. Yüzde 25’lik zam sınırının kaldırılmasının ardından vatandaşlar 12 aylık enflasyon oranını takip ediyor. Tavan kira artış oranını belirleyen enflasyon ise bugün belli oldu. Peki 12 aylık enflasyon yüzde kaç oldu? Tavan kira artış zam oranı yüzde kaç olarak belirlendi? İşte detaylar…

Kira artış oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, rakam netleşti... İşte Mayıs 2025 kira zammı
Hande Dağ

Kiracılar ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği 12 aylık enflasyon belli oldu. TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon oranlarının belli olmasının ardından 12 aylık enflasyon da kamuoyuna duyuruldu. Kiracıların yakından takip ettiği enflasyon oranının belli olmasının ardından ev sahipleri Mayıs ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrenmiş oldu.

thumbs_b_c_dec4efe2b43608dee810365fa30d94c2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nisan enflasyonu belli oldu! Nisan enflasyonu belli oldu!

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU!

Nisan ayı kira artış oranı yüzde 51,26 olarak açıklanmıştı. Tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabilen ev sahipleri mayıs ayı kira zam oranını araştırmaya başladı. TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanan 12 aylık enflasyona göre Mayıs ayı kira artış oranı da belli olmuş oldu.

iStock-1368925303

Buna göre ev sahipleri Mayıs ayında kiralarına en fazla yüzde 48,73 oranında zam yapabilecek. Vatandaşların yakından takip ettiği kira artış oranının öğrenilmesi sonrası kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.

thumbs_b_c_e078a7ff48f27eb15e2efee409921e67

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mayıs ayı kira artış oranı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 48,73
Aylık Yeni Kira Tutarı: 14 bin 873 TL
Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 48,73
Aylık Yeni Kira Tutarı: 29 bin 746 TL

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Avrupa borsaları karışık seyrediyorAvrupa borsaları karışık seyrediyor

Anahtar Kelimeler:
Kira artış oranı kira zammı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm sürücülerin bilmesi gereken yeni düzenleme! Kazaya karışmasalar da hapis cezası alacaklar

Tüm sürücülerin bilmesi gereken yeni düzenleme! Kazaya karışmasalar da hapis cezası alacaklar

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Yönetime beklenmedik G.Saray örneği

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Yönetime beklenmedik G.Saray örneği

'Her şeyin eskisini seviyorum' deyip 45 yıllık ev üzerinden açıkladı

'Her şeyin eskisini seviyorum' deyip 45 yıllık ev üzerinden açıkladı

Nisan enflasyonu belli oldu!

Nisan enflasyonu belli oldu!

Survivor'da çalışan kadına şiddet! "Seni eleyebiliriz" diyerek sinirlendi

Survivor'da çalışan kadına şiddet! "Seni eleyebiliriz" diyerek sinirlendi

Kira artış oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat

Kira artış oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.