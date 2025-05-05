Kira artış oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, rakam netleşti... İşte Mayıs 2025 kira zammı

Kiracılar ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği 12 aylık enflasyon belli oldu. TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon oranlarının belli olmasının ardından 12 aylık enflasyon da kamuoyuna duyuruldu. Kiracıların yakından takip ettiği enflasyon oranının belli olmasının ardından ev sahipleri Mayıs ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrenmiş oldu.

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MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU!

Nisan ayı kira artış oranı yüzde 51,26 olarak açıklanmıştı. Tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabilen ev sahipleri mayıs ayı kira zam oranını araştırmaya başladı. TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanan 12 aylık enflasyona göre Mayıs ayı kira artış oranı da belli olmuş oldu.

Buna göre ev sahipleri Mayıs ayında kiralarına en fazla yüzde 48,73 oranında zam yapabilecek. Vatandaşların yakından takip ettiği kira artış oranının öğrenilmesi sonrası kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mayıs ayı kira artış oranı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 48,73

Aylık Yeni Kira Tutarı: 14 bin 873 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 48,73

Aylık Yeni Kira Tutarı: 29 bin 746 TL