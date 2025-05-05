Nisan enflasyonu belli oldu! TÜİK 2025’in 4’üncü enflasyon rakamlarını açıkladı, milyonlar bunu bekliyordu…

Mayıs ayının en kritik verisi bugün açıklandı! Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını saat 10.00’da duyurdu. Emekli ve memur maaşlarından kira artış oranlarına kadar pek çok tabloyu etkileyen enflasyon verisi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK’in enflasyon verisi öncesi birçok kuruluş Nisan ayı enflasyonu için anket çalışması da yaptı.

AA FİNANS

AA Finans’ın Enflasyon Beklenti Anketine 17 ekonomist katıldı. Katılan ekonomistler Nisan ayı enflasyonunu yüzde 3,24 olurken yıllık enflasyon beklentileri ise yüzde 38,18 oldu.

PİYASA KATILIMCILAR ANKETİ

Piyasa Katılımcılar Anketi’nde ise Nisan enflasyon beklentisi yüzde 3,07 olurken yıllık enflasyon beklentisi yüzde 29,98 oldu.

ENFLASYON YÜZDE KAÇ AÇIKLANMIŞTI?

TÜİK Ocak ayında enflasyonunu yüzde 5,03; Şubat ayı enflasyonunu yüzde 2,27; Mart ayı enflasyonunu yüzde 2,46 olarak açıklamıştı.

ENAG NİSAN AYI ENFLASYONUNU AÇIKLADI

TÜİK’in Nisan ayı enflasyonunu açıklamadan önce ENAG sabah saatlerinde Nisan ayı enflasyonunu açıkladı. ENAG’ın hesaplamalarına göre, aylık enflasyon yüzde 4,46 Olurken yıllık enflasyon yüzde 73,88 oldu.

TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU!

Ekonomi yönetiminden sık sık enflasyonun düşürüleceğine dair açıklamalar da gelirken TÜİK 5 Mayıs saat 10.00’da enflasyon rakamlarını açıkladı. Milyonların heyecanla beklediği enflasyon verileri belli oldu.

Buna göre, Nisan ayı enflasyon verisi yüzde 3 olurken yıllık enflasyon yüzde 37,86 oldu.

KONUT VE ULAŞTIRMADA ENFLASYON

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri şu şekilde oldu:



Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,09 artış,

Ulaştırmada yüzde 22,76 artış,

Konutta yüzde 74,07 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,21, ulaştırmada yüzde 3,84 ve konutta yüzde 9,98 oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,10 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,82 artış olarak gerçekleşti.