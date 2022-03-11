Kira artış oranları belli oldu! İstanbul’da rekor kıran ilçe: Yüzde 250

Şubat 2022 Emlak Endeksi raporu, kira fiyatlarındaki artışı gözler önüne serdi. İstanbul kiraların en yüksek olduğu şehir olurken, en yüksek kira artışının yaşandığı ilçe ise yüzde 251 ile Kağıthane oldu.

İSTANBUL’DA KAĞITHANE’DE REKOR SEVİYEDE ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Hepsiemlak tarafından hazırlanan endeks verilerine göre; İstanbul’da kiralık konutların ortalama metrekare fiyatlarında son 1 yılda yüzde 250’lere varan artışlar yaşandı.

İstanbul’da en çok yükseliş gösteren ilçe yüzde 251 ile Kağıthane oldu. Geçtiğimiz yıl 25 TL olan ortalama metrekare fiyatları bu yılın aynı döneminde 87 TL’ye yükseldi. Kağıthane’yi sırasıyla yüzde 206 ile Şişli, yüzde 197 ile Maltepe, yüzde 189 ile Beyoğlu, yüzde 180 ile Beşiktaş, yüzde 165 ile Sarıyer, yüzde 163 ile Beykoz, yüzde 153 ile Üsküdar, yüzde 134 ile Eyüpsultan, yüzde 129 ile Ataşehir, yüzde 126 ile Kadıköy, yüzde 123 ile Bakırköy, yüzde 122 ile Fatih ve yüzde 95 ile Beylikdüzü takip etti.

