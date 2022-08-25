Kira sorununa yeni sistem geldi! Tahliye davalarında flaş gelişme: 5 yıl, 10 yıl sonra...

Türkiye genelinde son bir yılda yüzde 153, son 4 yılda yüzde 250 artış gösteren kiralar için harekete geçiler, birçok yeni düzenleme getirildi. Kiralar nisanda Türkiye genelinde yüzde 18,2’lik aylık değişimle zirve yapmıştı. Ağustos ayı itibariyle Türkiye genelinde konut satış ve kira fiyatları artış hızı yavaşladı.

BÜYÜK KENTLERDE KİRALAR NORMALLEŞİYOR

İstanbul’un bazı ilçeleri ile Anadolu’da 7 kentte ise kiralar yüzde 4 ile 13 arasında düştü. Ağustos ayında düşüş yaşayan kentlerden biri de Antalya oldu. Antalya’da kiralarda yüzde 7, Burdur’da yüzde 4, Çorum’da yüzde 8, İzmir’de yüzde 4, Mardin’de yüzde 8, Sinop’ta yüzde 13, Yalova’da yüzde 7 düştü.

BAKAN BOZDAĞ’DAN ‘ARABULUCU’ AÇIKLAMASI

Fiyat artışları nedeniyle adliyeler kira ve tahliye davaları ile dolarken, Adalet Bakanı Bozdağ'dan kira alacakları, kat mülkiyeti ve komşuluk hukuku konularıyla ilgili dün flaş bir açıklama geldi. Bozdağ, "Kira alacaklarıyla ilgili ihtilafları, kat mülkiyeti kanunundan doğan ihtilafları ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz" dedi.

MAL SAHİPLERİ VE KİRACILAR KARŞI KARŞIYA

Konuyla ilgili Milliyet’e açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Özellikle son dönemde gerek mal sahipleri gerekse kiracılar arasında dava sayısı ciddi oranda artış gösterdi. Kira fiyatlarındaki artış oranının devlet tarafından 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 arasında yüzde 25 ile sabitlenecek olması enflasyon üstünde artan kira değerlerini ister istemez mal sahibi ve kiracıları karşı karşıya getirdi” ifadelerini kullandı.

DAVA KONULARI FARKLILAŞTI

“Öyle örnekler yaşanmaya başlandı ki iki kapı komşusu birisi yeni girdiyse 7 bin lira kira öderken ötekisi eski kiracı olması nedeniyle 2 bin liraya oturabiliyor” diyerek sözlerine devam eden uzman isim, “Sadece kiralarla ilgili süreç adliyelere yansımadı. Direkt mal sahipleri kiracıları tahliye edebilmek için farklı davalar açmaya başladılar. 5 yılı geçen kiracılar için açılan kira tespit davaları… 10 yıldan sonra açılan nedensiz tahliye davaları... Taşınmazı yeni alan malikin kendi ihtiyacı nedeniyle kiracıları çıkarma davaları sulh hukuk mahkemelerde birikiyor” şeklinde konuştu.

DAVALAR DAHA HIZLI SONUÇLANACAK

Alınan kararın mahkemelerin yükünü hafifleteceğini ifade eden Özelmacıklı, “Bu durum mahkemeler açısından birikmesi nedeniyle adaletin ve yargının zaman almasına neden oluyor. Şu an bir kira tespit davası 1 yılda neticelendirilirken 1,5-2 yılı aşan davalara dönüştü. Bu nedenle arabuluculuk sisteminin fayda sağlayacağını düşünüyoruz” diyerek davaların daha hızlı sonuçlanabileceğini belirtti.



