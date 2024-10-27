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Kira sözleşmesi için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi! Bakan Şimşek 'Reform niteliğinde' diyerek duyurdu!

27.10.2024 13:10
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına ilişkin reform niteliğindeki hizmete ilişkin çalışmasını tamamladı. Hizmet, kiracılar ve ev sahipleri için kısa süre içinde devreye alınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabı üzerinden konu ile ilgili paylaşımda bulundu.

Kira sözleşmesi için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi! Bakan Şimşek 'Reform niteliğinde' diyerek duyurdu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, e-Devlet Kapısı üzerinden verilecek kira sözleşmesi işlemlerine ilişkin hazırlıklarını bitirdi. Bu sözleşmelerin e-Devlet üzerinden düzenlenmesine ilişkin çalışma, vatandaşların bu yöndeki uyuşmazlıkların çözülmesine ilişkin talepleri üzerine başlatıldı.

İKİ AŞAMALI DEVREYE ALINACAK!

Reform niteliğindeki çalışmada Bakanlığa; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi destek sağladı. Bakanlık çalışmasına göre, bu hizmet e-Devlet Kapısı üzerinden "Kira Sözleşmesi İşlemleri" başlığıyla verilecek ve iki aşamalı devreye alınacak.

Kısa sürede vatandaşların erişimine açılacak ilk aşamada, taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanacak sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet üzerinden onaylanacak.

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BARKODLU BELGE OLUŞTURULACAK

Hizmetin ikinci aşaması da yıl sonuna kadar kullanıma sunulacak. Böylece, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlayıp taşınmaz sahibi ve kiracının onayına sunabilecek.

Hizmetle kira sözleşmeleri, zaman damgalı "barkodlu belge" olarak oluşturulacak ve belge doğrulama işlemi yapılabilecek.

GAYRİMENKUL HARİTASI İÇİN VERİ HAZIRLANACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu hizmetin tüm kesimler için fayda sağlayacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı'yla kira sözleşmesi işlemlerini mekandan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabilecek. Uygulama, vatandaşların güvenilir bir devlet platformunda sözleşme oluşturmasına fırsat tanıyacak. Vatandaşlarımız kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden de kurtaracak. Bürokrasi daha da azalacak. Ayrıca, Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası'nın oluşturulması için veri temin edilecek."

Bakan Şimşek ayrıca X hesabı üzerinden konu ile ilgili şu paylaşımda bulundu:

"Reform niteliğinde önemli bir uygulamaya başlıyoruz.
Kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılmasını sağlayacağız.
Bürokrasiyi azaltarak vatandaşlarımızın işlemlerini kolay ve güvenli yapabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz"

vp
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet Mehmet Şimşek kira sözleşmesi
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