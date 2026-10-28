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Kira tespit davalarında sürpriz karar: Yargıtay son noktayı koydu

Kira tespit davası için kritik bir karar geldi. Kira tespiti davalarında yargılama giderleri ve vekâlet ücretinden kiracıya mı kiraya verenin mi sorumlu olduğuna dair mahkemeler arası uyuşmazlığa son noktayı Yargıtay 3. Hukuk Dairesi koydu. Daire kararında; ‘Kira tespit davası yeni kira dönemi başlamadan önce açılabilir. Ancak kiracı, yeni kira dönemi başlamadan kiralananı tahliye eder ve dava bu nedenle konusuz kalırsa, kiracının davanın açılmasına sebebiyet verdiğinden söz edilemez’ denildi.

Kira tespit davalarında sürpriz karar: Yargıtay son noktayı koydu

Son yıllarda kiracıyla mülk sahipleri arasında tartışmalara yol açan kira tespit davalarında mahkemeler arasında yaşanılan görüş ayrılığına Yargıtay müdahil oldu. Davanın tespiti istenen yeni dönemden önce, yasal süresinde açılmasına rağmen, yargılama sürerken kiracının mecuru (kiralananı) tahliye etmesi halinde davanın konusuz kalması ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin kimin üzerinde kalacağına dair İstanbul, Bursa, Antalya, Sakarya bölge adliye mahkemeleri hukuk daireleri farklı kararlar verdi.

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Kira tespit davalarında sürpriz karar: Yargıtay son noktayı koydu 1

Konuyla alakalı yargı camiasında tartışmaların uzaması üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu, Yargıtay’a görüş sordu.

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Kira tespit davalarında sürpriz karar: Yargıtay son noktayı koydu 2

"KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI KONUSUZ KALIR"

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira tespit davalarının her zaman açılabileceğine, yeni kira döneminden otuz gün önce açılması halinde belirlenecek kira bedelinin, yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlayacağını hatırlattı. Buna göre kiraya verenin, yenilenen kira dönemi başlamadan önce kira bedelinin tespiti davası açmasında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı vurgulandı. Ancak bu durumda, kiracının kira sözleşmesinin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeyi yenilemeyebileceği dile getirildi. Yeni kira dönemi başlamadan önce kira sözleşmesi sonlandırılarak kiralananın tahliye edilmesi halinde kira bedelinin tespiti davası konusuz kaldığına dikkat çekildi.

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Kira tespit davalarında sürpriz karar: Yargıtay son noktayı koydu 3

"YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLU TUTULMASI USUL VE YASAYA AYKIRI"

Kira bedelinin tespiti davası açıldıktan sonra, kiracının Kanunda belirlenen yasal süreye uygun olarak sözleşmeyi sona erdirmesi, kendisine tanınan yasal bir hak olup bu halde kira bedelinin tespiti davası açılmasına sebebiyet verdiği kabul edilerek yargılama giderlerinden sorumlu tutulması usul ve yasaya aykırı olacağı ifade edildi.

Kira tespit davalarında sürpriz karar: Yargıtay son noktayı koydu 4

YARGILAMA GİDERLERİNİN KİRAYA VEREN ÜZERİNDE BIRAKILMASINA HÜKMEDİLDİ

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu maddesi uyarınca, kiraya verenin kira bedelinin tespitine ilişkin davayı her zaman açabileceğinin düzenlenmesi, kiracının yasal hakkını kullanmasına engel oluşturmayacağı gibi açılan davanın haklı olduğu sonucuna da doğurmayacağı belirtildi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira bedelinin tespiti davalarında, davanın, kira bedelinin tespiti istenen dönemden önce açılması ancak kiracının yeni kira dönemi başlamadan kiralananı tahliye etmesi ile davanın konusuz kalması halinde, kiracının davanın açılmasına sebebiyet verdiğinden söz edilemeyeceğinin altı çizildi. Kiracının yargılama giderlerinden sorumlu tutulamayacağına, bu itibarla yargılama giderlerinin kiraya veren üzerinde bırakılmasına hükmedildi. Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairelerinin kesin nitelikteki kararlar arasındaki görüş ve uygulama uyuşmazlığının bu şekilde giderilmesine, dosyanın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu’na gönderilmesine karar verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay kira tespit davası
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