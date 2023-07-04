Kira uyuşmazlıklarında yeni dönem! Bakan Tunç tarih verdi, zam sınırlamasıyla ilgili net konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, kira sözleşmesinden dolayı artırımın yüzde 25’i geçemeyeceğini ifade ederek, "Zam konusunda yüzde 25 sınırı var. Sözleşme olduğu için yüzde 25’i geçemez. Hukuki bir ihtilaf olur o zaman. Diyelim yüzde 26 yapmak istedi. Kiracı imzalamaz ama. Ev sahibi tahliyeye başvurursa onun da gerekçeleri var. Yüzde 25’lik artışı ödemiyorsa o konuda sıkıntı yok. İhtiyaç nedeniyle tahliye zaten yasada var. Bunu önleyemezsin" dedi.

"1 EYLÜL'DE BAŞLIYOR" DİYEREK DUYURDU

Bakan Tunç, ‘kira artışı konusunda davaların arttığı’ iddialarına ilişkin soruya, "Artmış olabilir. Arttırmadıysa kirayı tahliye yoluna başvurmuştur. Bu kiracıyı koruyan bir şey. Tahliye davası da 1 yılda bitmiyor. Arabuluculuk da 1 Eylül'de başlıyor" ifadelerine yer verdi.

AİDATLARLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMA VAR MI?

Bir gazetecinin ‘site aidatıyla ilgili bir çalışma var mı?’ sorusuna ise “Şu anda bizim bakanlıkta öyle bir çalışma yok” dedi.

