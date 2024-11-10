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Kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlık icrada bitti... Bilirkişi son noktayı koydu!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.11.2024 07:40
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Kiracılar ile ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların sonu mahkemede bitiyor. Gündeme sık sık gelen kiracı ve ev sahibi problemlerine bir yenisi daha eklendi. Ev sahibinin aylık kira yerine yıllık kira bedeli talep etti. Ev sahibi istediği olmayınca çözümü kiracıyı icraya vermekte buldu. Avukat Gizem Gonca konu ile ilgili detayları paylaştı.

Kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlık icrada bitti... Bilirkişi son noktayı koydu!

Kira bedellerinin yüksek olmasından dolayı son süreçte ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan uyuşmazlıklar arttı. Birçok sorunun uzlaşmada çözüldüğü şu zamanlarda; yaşanan bu vaka icrada bitti. İstanbul'da yıllık kira isteyen ev sahibi talebine karşılık bulamayınca icraya başvurdu. Konuyla ilgili araştırma yapan bilirkişi kira bedeline ilişkin dikkat çeken bir karar verdi.

EV SAHİBİ VE KİRACI ANLAŞMAZLIKLARI

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Avukat Gizem Köse, konuyu detayları ile anlattı. Köse, kiracı ve ev sahibinin ilk yıl olmak üzere bir yıllık kira bedelini ödemek üzere anlaşma yaptıklarını aktardı. Köse, "2021 yılı Eylül ayı geldiğinde ise aylık 3750 TL olarak kira bedeli belirtilerek yeni kira sözleşmesinde mutabık kalınmıştır. Ancak ev sahibi kirada aylık ödemeye dönülmüş olmasına rağmen kiranın yıllık olarak ödenmesi gerektiğini söyleyerek, yıllık ödenmemesinden kaynaklı maddi zarara uğradığını gerekçe göstererek kiracıya icra takibi başlattı" dedi.

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BİLİRKİŞİ DOSYAYI İNCELEDİ

Bilirkişinin dosyayı incelediğini belirten Köse, "2 Eylül 2021 yılında 1 yıllık peşin kira alacağı olarak 33 bin 600 TL’ye tekabül eden rakam, 2022 yılındaki kira bedeli olan 1 yıllık kira alacağı 45 bin TL’ye tekabül ettiği için ikisi arasında mahsup yapıldığında kiracının borcunun bulunmadığını ve kiracının aylık olarak ödemelerini düzenli yaptığına kanaat getirilmiştir" sözlerini kullandı.

Köse, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Ev sahipleri kiracıları tahliye etmek için değişik yöntemler denemiş olsa da burada yıllık kira bedeli üzerinden anlaşma yapıldığı ve sonrasında aylık kiraya geçilmesi nedeniyle yeniden kira sözleşmesi imzalanması halinde yapılan araştırmalarda 2020-2021-2022-2023 yılları kira artış oranlarına da bakılarak kira bedelinin rayiçlerle birlikte artırıldığına ve sonrasında kiracının hiçbir şekilde kira borcunun olmadığına kanaat getirilmiştir.”

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Anahtar Kelimeler:
Kiracı ev sahibi
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