Kiracılar dikkat! Uzun süre sonra ilk kez böylesi oldu: Ne metrekare ne konum, ilk sırada o şartı aradılar

Konutta satış zorlaştı, kiralar geriledi. Eylül ayında konut satışları aylık yüzde 15 azaldı. Bu durum ev satmanın zorlaştığını ortaya koydu. İlan sitelerinde satılık ev ilanları da artıyor. Bir emlak portalının verilerine göre, geçen ay kiralar da yüzde 4 geriledi. Uzun bir süre sonra ilk kez düşüş yaşandı. Satılık fiyatları ise yüzde 4 ile enflasyonun biraz altında arttı.

NEREDEYSE YARISI KİRALIK KONUT ARADI

NTV’de yer alan haberde, konutta fiyat artışının yavaşlaması ile ev satın almayı düşünen pek çok kişi kiralık ev bakmaya başladı. İnternette aramaların yüzde 48,4'ü kiralık konut için yapıldı. Arsa veya arazi arayanların oranı yüzde 23,3 olarak gerçekleşti. Geri kalan yüzde 28,3'lük kısım ise satılık ev ilanlarına baktı.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ’NE İLGİ ARTTI

Açıklanan veriler ışığında en çok konut aranan il ve ilçeler sıralandı. En çok konut araması yapılan il sıralamasında, listenin zirvesinde İstanbul yer aldı. İlçe bazında ise en çok konut aranan bölge İstanbul Beylikdüzü oldu. Beylikdüzü’nü İzmir'in Buca ve Ankara'nın Çankaya ilçeleri izledi.

Katılımcılar, gayrimenkul satın alırken yüzde 52,5 ile en çok fiyat/yatırım getirisine dikkat ettiklerini kaydederken, yüzde 63,5 ile öncelikli olarak kendi yaşam alanını oluşturma başlığını seçti. Yatırım yapmak seçeneği ise yüzde 31,4 oldu.

“DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ SATIŞLARI ARTIRACAKTIR”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan sektör temsilcilerinden Tolga İdikat, Türkiye genelinde gerçekleşen konut satışlarındaki düşüşün Eylül’de dikkat çekici seviyelere geldiğini söyledi. “Geçtiğimiz ay yaptığımız değerlendirmelerde de kredi faizleri nedeniyle yaşamak için konut almak isteyenlerden çok, yatırım için arayanların konut alabileceği bir ortam bulunduğunu belirtmiştik. Konut fiyatları maliyetler nedeniyle artıyor. Bu da fiyatların yükselmesine neden oluyor” diyen İdikat, “Konut satışları düşerken, Emlakjet verilerine göre satılık konut fiyatlarında yüzde 4'lük artış görülmesinde inşaat maliyetlerinde yaşanan yükseliş en önemli neden. Bununla birlikte eylülde gerçekleştirdiğimiz ankette konut satın almak isteyenlerin düşük faizli kredi kampanyası beklentisi oldukça yüksek. Bu da konut kredilerinde bu tür bir kampanyanın konut satışlarını yeniden yükseltebileceğini ve piyasayı canlandırabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Bir diğer isim Şerife Çolpan ise, son dönemde yüksek faizler nedeniyle satılık konut talebinde düşüşler yaşandığını dile getirerek, 'Bu sıralar gündeme gelen düşük faizli konut kredisinin gayrimenkul sektöründe bir hareketlenme yaratacağı kesin. Şu an kredi faizlerinin yüksek olması sebebiyle satışlarda gerileme var. Ancak düşük faizli konut kredi kampanyası netleştiğinde yüksek kiralar sebebiyle yoğun talep olacağını öngörüyoruz” değerlendirmesini yaptı.







