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Kiracılar için kritik uyarı! Faiziyle ödemek zorunda kalabilirsiniz

Ev sahibi ile kiracı arasında sıkça yaşanan kira tespit davalarına ilişkin Avukat Deniz Tavşancıl dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kiracılar için kritik uyarı! Faiziyle ödemek zorunda kalabilirsiniz
Aleyna Türkmen

Aynı evde 5 yılını dolduran kiracılar için emsal kira tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir mahkeme kararı gündeme geldi. Habertürk TV'de Arzu Kaya ve Alpcan Sayılı'nın özel haberine göre, ev sahibinin kira bedelinin emsallerin çok altında kaldığını öne sürerek açtığı kira tespit davasında mahkeme, bilirkişi raporunu esas alarak yeni kira tutarını belirledi.

Davaya konu olayda, 5 yıldır aynı evde oturan kiracı aylık 20 bin lira kira ödüyordu. Ev sahibi ise kira bedelinin 38 bin liraya çıkarılmasını talep etti. Taraflar uzlaşamayınca konu mahkemeye taşındı.

Kiracılar için kritik uyarı! Faiziyle ödemek zorunda kalabilirsiniz 1

KİRA TESPİT DAVASI AÇILABİLİYOR

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Deniz Tavşancıl, 5 yılı dolduran kira sözleşmelerinde ev sahibinin kira tespit davası açma hakkı bulunduğunu belirterek, "Mal sahibinin, kirasını diğer emsallere uygun hale getirmek üzere kira tespit davası açma hakkı var." dedi.

Tavşancıl, dava sürecinde emsal kira sözleşmeleri, resmi kurumlardan temin edilecek belgeler ve bilirkişi incelemesinin dikkate alındığını belirterek, "Emsal kira sözleşmeleri dosyaya konulur. İSKİ'den, BEDAŞ'tan kira sözleşmesi talep edilebilir. Mutlaka bir bilirkişi heyeti gider orada araştırma yapar." ifadelerini kullandı.

Kiracılar için kritik uyarı! Faiziyle ödemek zorunda kalabilirsiniz 2

MAHKEME YENİ KİRAYI BELİRLEDİ

Bilirkişi tarafından yapılan incelemede evin büyüklüğü, konumu ve çevredeki emsal kiralar değerlendirildi. Hazırlanan raporda konutun aylık 36 bin lira kira getirebileceği belirtildi.

Mahkeme ise kiracının uzun süredir aynı evde oturmasını da göz önünde bulundurarak indirim uyguladı ve aylık kira bedelini 32 bin 500 lira olarak belirledi.

Kiracılar için kritik uyarı! Faiziyle ödemek zorunda kalabilirsiniz 3

FARKI FAİZİYLE ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİR

Avukat Deniz Tavşancıl, dava süreci devam ederken kiracının yalnızca yasal zam oranında ödeme yapmasının mümkün olduğunu ancak karar kesinleştiğinde oluşan farkın tahsil edileceğini belirterek, "İstiyorsa o şekilde ödeyebilir ama dava kesinleşip son rakam çıktığında bu zaman boyunca ödemediği farkı faiziyle beraber ödemek zorunda kalacaktır. Bunun kaçışı yok." diye konuştu.

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