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Kiracılara yıllık 24 bin, ev sahiplerine 60 bin TL yardım; taşınma için de 15 bin TL'lik destek! Ödemeler Ziraat Bankası'ndan yapılacak

20.02.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem sonrası devlet, barınma seferberliği başlattı. Afetzedelere taşınma ve barınma için karşılıksız destek sağlanacak. Bir yıl boyunca ev sahiplerine 60 bin TL, kiracılara 24 bin TL kira yardımı yapılacak. Söz konusu destek için hesap açılması ya da kira kontratı zorunluluğu da bulunmuyor. Peki, depremzedeler başvurularını nasıl yapacak? İşte detaylar...

Kiracılara yıllık 24 bin, ev sahiplerine 60 bin TL yardım; taşınma için de 15 bin TL'lik destek! Ödemeler Ziraat Bankası'ndan yapılacak

Devlet, depremzedeleri önce taşıyacak ardından da bir yıl boyunca kira yardımı yapacak. Depremzedelere 10 bin TL'lik yardımın yanı sıra taşınma yardımı olarak da 15 bin TL ödenecek. Konutu yıkılan veya ağır, orta hasarlı olan ailelere 12 ay boyunca ev sahibiyse aylık 5 bin; kiracıysa da aylık 2 bin TL kira yardımı yapılacak.

ATV Haber'de yer alan habere göre; destek ödemesi için kira kontratı bulunma zorunluluğu ise aranmayacak. Apartman görevlileri de resmi işlerini belgelemeleri durumunda aynı destekten yararlanabilecek.

Hisseli konutlarda ise sadece ikamet eden kişiye hasar durumuna göre destek ödemesi verilecek.

YILLIK 24 BİN KİRA, 15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI

Anne babasına ait konutlarda yaşayan evli afetzedeler de yardım alabilecek. Bekar olanlar da dede, nine gibi aile büyüklerine ait konutlarda yaşayanlar da kiracı kabul edilecek. Onlara da yıllık 24 bin TL barınma, 15 bin TL'de taşınma desteği sağlanacak.

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İkamet adresi başka yerlerde olan depremzedeler de ikametgahların teyidinden sonra destek ödemelerinden yararlanabilecek.

Kiralık ev yerine konteyner talebi olanlarsa sadece 15 bin TL taşınma yardımı alabilecek.

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ÖDEMELER T.C. KİMLİK NUMARASIYLA ZİRAAT BANKASI'NDAN

Ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. Bankadan hesap açtırma zorunluluğu da bulunmuyor. Depremzedeler T.C. kimlik numaralarıyla destek ödemelerini alabilecek.

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Bakanlığın hasar tespit çalışmaları yapıldıkça ödemeler de gerçekleştirilecek.

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