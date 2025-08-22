FİNANS

Kiracıysanız ev sahibinizden alabilirsiniz! 'Tutanak hazırlanmalı' Her iki tarafta memnun değil ama 'İadenin önünü açar'

Kira sözleşmesinde en çok gündeme gelen konulardan biri de depozito ödemeleri. Depozito ödemesinin yasal çerçevesi detaylı olarak bilinmediği için ev sahibi ile kiracı arasında gerileme neden olabiliyor. Depozito ödemelerinin nasıl olması gerektiğine dair detayları ise Avukat Elvan Kakıcı Şimşek aktardı. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Depozito ödemelerinde oluşan belirsizlikler hem ev sahibini hem de kiracıları strese sokuyor. Türk Borçlar Kanunu’na göre depozito en fazla üç kira bedeli kadar olabiliyor; bu da özellikle büyük şehirlerde vatandaşın belini büküyor. Kimi kiracı eve zarar vermesine rağmen depozitosunu geri talep ederken, bazıları da bu bedelin son ayın kirasına sayılabileceğini savunuyor.

Depozito ise kiracının taşınmazı kullanımı sırasında oluşabilecek zararları veya sözleşmeye aykırı davranışlardan doğabilecek riskleri teminat altına almak amacıyla alınıyor. Yıllar sonra geri alındığında depozitonun enflasyon karşısında değer kaybetmesinden dolayı ev sahibi de kiracı da işleyişten oldukça rahatsız oluyor.
TUTANAK HAZIRLANMALI

Avukat Elvan Kakıcı Şimşek, HaberGlobal'e yaptığı açıklamada, depozitonun bir kazanç kalemi olmadığını, yalnızca belirli şartların gerçekleşmesi durumunda kiracıya iade edilmesi gereken bir güvence olduğunu ifade etti.

Depozitonun kiracıya iadesi için bazı şartların olduğunu ifade eden Şimşek, şunları söyledi:

"Kira sözleşmesinin sona ermiş olması, kiralanan taşınmazın hasarsız ve sözleşmeye uygun şekilde geri teslim edilmesi, taraflar arasında başka bir borç-alacak ilişkisinin kalmamış olması, depozitonun iadesinin önünü açar. Bu süreci güvence altına almak için, taşınmaz teslimi sırasında bir anahtar teslim tutanağı hazırlanması önerilir"

ENFLASYON KARŞISINDA ERİYOR!

Apartman Site Yöneticileri ve Sakinleri Derneği Başkanı Avukat İbrahim Güllü enflasyon nedeniyle depozitoların da eridiğinin ifade ederek şunları aktardı:

"Örneğin kiracı 2021 yılında 900 TL olan kira bedeli ile birlikte bir kira bedeli karşılığı 900 TL depozito yatırdığını düşünelim. 2024 yılında taşınmazın kirası 5 bin TL olduğunda kiracının tahliye anının alacağı depozito 900 TL olacaktır. Halbuki dolar bazında alacağı 3 bin 200 TL'ye denk gelmektedir."

MEVZUATA UYULUYOR MU?

Depozito uygulamasında en çok bir aylık kira tutarında depozito alındığı görülüyor ve bu para çoğunlukla bankaya yatırılmak yerine elden ödeniyor. Oysa mevzuat, depozitonun güvence altına alınması için bankada vadeli hesaba yatırılmasını şart koşuyor.

