FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Kirada Temmuz karmaşası! ‘Yüzde 25 sınırı bizi bağlamaz…’ Kontrat dışı sözleşme imzalatıyorlar

Kirada Temmuz karmaşası! ‘Yüzde 25 sınırı bizi bağlamaz…’ Kontrat dışı sözleşme imzalatıyorlar

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
23.01.2024 08:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayına kadar devam edecek yüzde 25 kira zammı sınırlamasının uzatılıp uzatılmayacağı hem kiracılar hem de ev sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Konu şimdilik muallakta kalsa da ev sahiplerinin sözleşmelere yeni ek madde eklettiği ortaya çıktı. “Kanunların belirlediği yüzde 25’lik zam sınırı yeni zam döneminde bağlayıcı olmayıp, kiraların enflasyon oranında artırılması” gibi maddeler kira sözleşmelerine girdi.

Kirada Temmuz karmaşası! ‘Yüzde 25 sınırı bizi bağlamaz…’ Kontrat dışı sözleşme imzalatıyorlar

Geçen yıl konut kiralarına getirilen yüzde 25’lik zam sınırı, Temmuz 2024'e kadar uzatılmıştı. Ancak o tarihten sonra kararın devam edip etmeyeceği henüz belli değil. Bu durum yeni kontratlarda kiracı ve ev sahipleri arasında anlaşmazlığa neden oldu. Ev sahipleri yeni kiracılarına kontrat dışında sözleşme dayatmaya başladı. Yaşanan bu süreç ilginç bir hâl aldı.

Artık 7000 lira olarak ödenecek! İBB duyurdu Artık 7000 lira olarak ödenecek! İBB duyurdu

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre ev sahipleri sözleşmelerde “Kanunların belirlediği muhtemel yüzde 25’lik zam sınırı yeni zam döneminde bağlayıcı olmayıp, kiraların enflasyon oranında artırılması” gibi maddeler koymaya başladı. Sözleşmelerde ayrıca “bir yıllık peşin ödeme” ve “ev sahibinin gerekçe göstermeden evden tahliye talebi yerine getirilecektir” gibi maddeler olduğu da görüldü. Emlakçılar bu sözleşmelerin yasalara aykırı olduğunu belirtirken, avukatlar ise karşılıklı alınan ve onaylanan sözleşmelerin geçerli olduğunu belirtiyor.

EMLAK (45)

"KİRALIK EV ALTIN DEĞERİNDE"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emlakçı Murat Gözüpek “Alım ile ilgili ciddi bir birikme söz konusu ancak tüketiciler krediye ulaşamadığı için kiralık evlere yönelmek zorunda kalıyor. Bu da kiralık evlerin değere binmesine sebep oluyor. Özellikle büyükşehirlerde kiralık evler altın değerinde, bunu bilen ev sahipleri durumu lehine çevirmek istiyor. Yeni kiracıları ile çeşitli sözlemeler yapılmak isteniyor. Bizim de müşterilerimiz arasında bu tür örnekler var. Mesela, ‘Yüzde 25’lik zam sınırı ev sahibi ve kiracıyı bağlamaz’ gibi maddeler konuluyor” ifadelerini kullandı.

EMLAK (44)

"ALDIĞI KİRA İLE EV KREDİSİ ÖDEYEN VAR"

Ev sahiplerinin kendilerini garanti altına almak istediklerini söyleyen Gözüpek “Kendilerine göre haklı tarafları da var. Şayet yüzde 25’lik zam sınırı bir yıl daha uzatılırsa ev sahipleri enflasyon karşısında eziliyor. Bazı müşterilerimiz kiraya verdiği evi ile kiraya çıkmış durumda, ya da aldığı kira ile ev kredisi ödüyor. Bu nedenle bu tür sözleşmeler yapmak zorunda kalıyorlar. Çünkü yüzde 25’lik zam sınırına uyulmadığında mahkeme süreci çok uzuyor. Arabulucular işi biraz hafifletse de mahkemeler ev sahibi ve kiracı davaları ile dolu. Açılan bir dava iki yıla kadar uzuyor” diye konuştu.

EMLAK (49)

"İKİ TARAFIN ONAYI GEREKİYOR"

Avukat Harun Çelik ise normal şartlarda kontrat dışında bu tür sözleşmelerin yasak olduğunu belirtirken “Ancak iki tarafın da rızası olması durumunda sözleşme geçerli sayılıyor. Ev sahibi evini vermeden önce peşin olarak bu sözleşmeyi dayatması ve kiracının evi tutmadan önce buna imza atması, karşılıklı onay ile gerçekleşiyor. Şayet yıl içinde bu sözleşmeye uyulmaması durumunda ev sahibi yasalar önünde haklı duruma geçiyor ve sözleşme maddeleri aynen uygulanıyor” ifadelerini kullandı.

iStock-1496113034

ORTALAMA KİRA 14 BİN 400 TL

Aralık 2023 itibarıyla Türkiye’de ortalama konut kira fiyatı 14 bin 472 TL oldu. Endeksa’nın raporuna göre Türkiye’de kiralık birim değeri en yüksek il İstanbul. Aralık ayında, İstanbul’da ortalama konut kira fiyatı 17 bin 594 TL ve birim metrekare kira fiyatı 176 TL olarak gerçekleşti. Yapılan araştırmalar megakentte kiralık konut fiyatlarının son bir yılda yüzde 78 arttığını gösteriyor.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Engellilere bireysel eğitim desteği 4.692 lira olduEngellilere bireysel eğitim desteği 4.692 lira oldu
Emekliye ek zam düzenlemesi bugün Meclis’teEmekliye ek zam düzenlemesi bugün Meclis’te
Artık 7000 lira olarak ödenecek! İBB duyurduArtık 7000 lira olarak ödenecek! İBB duyurdu
Anahtar Kelimeler:
kira fiyatları
En Çok Okunan Haberler
İYİ Parti ve Memleket Partisi'nin İstanbul adayları belli oldu iddiası

İYİ Parti ve Memleket Partisi'nin İstanbul adayları belli oldu iddiası

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in teklifine sıcak bakmadı…

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in teklifine sıcak bakmadı…

Emekliye ek zam düzenlemesi bugün Meclis’te

Emekliye ek zam düzenlemesi bugün Meclis’te

İçişleri Bakanlığı duyurdu! O plaka sahiplerine hem 32 bin lira ceza, hem de 5 yıl hapis verilecek

İçişleri Bakanlığı duyurdu! O plaka sahiplerine hem 32 bin lira ceza, hem de 5 yıl hapis verilecek

Yüksek zam oranını böyle kutladılar! Omuzlara alıp davul zurna çaldılar

Yüksek zam oranını böyle kutladılar! Omuzlara alıp davul zurna çaldılar

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Türkiye...

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Türkiye...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.