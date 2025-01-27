Kiralar 172 bin TL'ye çıktı! 'Etmeyecek fiyatlara vermeye çalışıyorlar' Talep çok ama...

Sadece İstanbul değil artık Ankara'da da kiralar cep yakıyor. Başkent genelinde konut kiraları yüzde 28 oranında arttı. Ortalama kira asgari ücreti de geride bıraktı. Öyle ki aylık 172 bin lira kirası olan evler dahi var. Peki Ankara'nın en yüksek kirası hangi ilçede?

"BAZI VİCDANSIZ GAYRİMENKUL SAHİPLERİ ETMEYECEK FİYATLARA EVLERİNİ KİRAYA VERMEYE ÇALIŞIYOR"

TV100 Haber'de yer alan habere göre; Göç, maliyetler ve enflasyon ile Ankara'da kiralar tavan yaptı. Asgari ücretle çalışan resmen açıkta kaldı. ATEM Başkanı Hakan Akçam "Bazı vicdansız gayrimenkul sahipleri maalesef etmeyecek fiyatlara evlerini kiraya vermeye çalışıyor. 22 bin 104 TL asgari ücret alan bir aile bireyi tek başına çalışsa bile kiraya yetişemeyecek rakamlarla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

BAŞKENTTE ORTALAMA KONUT KİRASI 25 BİN LİRA

Ankara'da kira fiyatları geçen yıla göre yüzde 28 oranında artış gösterdi. Böylece kent genelindeki konut kiraları 22 bin 104 lira olan asgari ücreti geride bıraktı. Endeksa verilerine göre Başkentte ortalama konut kirası 25 bin 482 lira. 2025 yılı asgari ücret ise 22 bin 104 lira.

ZİRVEDEKİ İLÇE GÖLBAŞI

Zirvede Gölbaşı ilçesi var. Ortalama kira bedeli 45 bin 242 lira olarak hesaplandı. Peki Başkentin gözdesi Çankaya'da durum nasıl?

172 BİN LİRAYA KADAR ÇIKTI

Araştırmaya göre Çankaya'daki ortalama kira bedelleri 37 bin 681 lira. Ancak bir ilan sitesinde Çankaya'daki evlerin 172 bin liraya kadar çıktığı görülüyor. Merak edilen soru ise bu artışın en büyük sebebi ne? Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Hakan Akçam bu soruyu yanıtladı.

"ARZ EKSİĞİ VAR AMA TALEP ÇOK"

Akçam "Piyasada arz çok az, arz eksiği var ama talep çok, bu rakamların yükselişi de bundan kaynaklı. Sosyal konut projesine önem verip yine konut arzını fazlalaştırdığımız zaman bu sıkışıklık biraz daha rahatlar diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.