FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Kiralar 172 bin TL'ye çıktı! 'Etmeyecek fiyatlara vermeye çalışıyorlar' Talep çok ama...

Kiralar 172 bin TL'ye çıktı! 'Etmeyecek fiyatlara vermeye çalışıyorlar' Talep çok ama...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
27.01.2025 07:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut kiraları ev kiralamak isteyenlerin gündeminden düşmüyor. Artık yalnızca İstanbul'da değil, Ankara'da da ev kiraları cep yakar hale geldi. Başkentte kiralarda geçen yıla göre yüzde 28 artış görülürken kent genelinde ortalama kira 25 bin 482 lira oldu. Öte yandan Ankara'nın gözdesi olarak görülen Çankaya'da ortalama kira 37 bin 681 lira olurken bir ilan sitesinde kiraların 172 bin liraya kadar çıktığı görüldü. Ankara'da kira ortalamasında zirvede yer alıp Çankaya'yı da geçen bir ilçe var.

Kiralar 172 bin TL'ye çıktı! 'Etmeyecek fiyatlara vermeye çalışıyorlar' Talep çok ama...

Sadece İstanbul değil artık Ankara'da da kiralar cep yakıyor. Başkent genelinde konut kiraları yüzde 28 oranında arttı. Ortalama kira asgari ücreti de geride bıraktı. Öyle ki aylık 172 bin lira kirası olan evler dahi var. Peki Ankara'nın en yüksek kirası hangi ilçede?

thumbs_b_c_143ddd8d1ae16e7617cbc13965f17133

"BAZI VİCDANSIZ GAYRİMENKUL SAHİPLERİ ETMEYECEK FİYATLARA EVLERİNİ KİRAYA VERMEYE ÇALIŞIYOR"

TV100 Haber'de yer alan habere göre; Göç, maliyetler ve enflasyon ile Ankara'da kiralar tavan yaptı. Asgari ücretle çalışan resmen açıkta kaldı. ATEM Başkanı Hakan Akçam "Bazı vicdansız gayrimenkul sahipleri maalesef etmeyecek fiyatlara evlerini kiraya vermeye çalışıyor. 22 bin 104 TL asgari ücret alan bir aile bireyi tek başına çalışsa bile kiraya yetişemeyecek rakamlarla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_252b86867f03567322ddd81818449492

BAŞKENTTE ORTALAMA KONUT KİRASI 25 BİN LİRA

Ankara'da kira fiyatları geçen yıla göre yüzde 28 oranında artış gösterdi. Böylece kent genelindeki konut kiraları 22 bin 104 lira olan asgari ücreti geride bıraktı. Endeksa verilerine göre Başkentte ortalama konut kirası 25 bin 482 lira. 2025 yılı asgari ücret ise 22 bin 104 lira.

thumbs_b_c_806c8e7eca16e837316fa196f368a2ce

ZİRVEDEKİ İLÇE GÖLBAŞI

Zirvede Gölbaşı ilçesi var. Ortalama kira bedeli 45 bin 242 lira olarak hesaplandı. Peki Başkentin gözdesi Çankaya'da durum nasıl?

thumbs_b_c_6094d11e451157158635766b9c9c53cb

172 BİN LİRAYA KADAR ÇIKTI

Araştırmaya göre Çankaya'daki ortalama kira bedelleri 37 bin 681 lira. Ancak bir ilan sitesinde Çankaya'daki evlerin 172 bin liraya kadar çıktığı görülüyor. Merak edilen soru ise bu artışın en büyük sebebi ne? Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Hakan Akçam bu soruyu yanıtladı.

h1

"ARZ EKSİĞİ VAR AMA TALEP ÇOK"

Akçam "Piyasada arz çok az, arz eksiği var ama talep çok, bu rakamların yükselişi de bundan kaynaklı. Sosyal konut projesine önem verip yine konut arzını fazlalaştırdığımız zaman bu sıkışıklık biraz daha rahatlar diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_c841bc282998ae6dd855b9a001955ddc

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Ankara Kira kiralık konut ev kiraları kira artışı kira fiyatları kiralik ev kiralık daire
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kiralar 172 bin TL'ye çıktı! 'Etmeyecek fiyatlara...'

Kiralar 172 bin TL'ye çıktı! 'Etmeyecek fiyatlara...'

Halit Ergül'ün diğer oteli olan Gazelle Resort için kapatma kararı! Üstelik kendileri duyurdu: İşte nedeni...

Halit Ergül'ün diğer oteli olan Gazelle Resort için kapatma kararı! Üstelik kendileri duyurdu: İşte nedeni...

Bakan Fidan çok net konuştu: ‘Gidin milli orduya katılın’

Bakan Fidan çok net konuştu: ‘Gidin milli orduya katılın’

Uçaklara izin vermediler! Trump'tan o ülkeye yaptırım kararı

Uçaklara izin vermediler! Trump'tan o ülkeye yaptırım kararı

6 Bin TL'ye kiralanmak istenen evin içi gündem oldu!

6 Bin TL'ye kiralanmak istenen evin içi gündem oldu!

'Düşük vergiler ödeyecekler' Trump gözünü dikti 'Satın almak' istiyor

'Düşük vergiler ödeyecekler' Trump gözünü dikti 'Satın almak' istiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.