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Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

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Türkiye'de geçtiğimiz yıllara fahiş kira fiyatları damga vurmuş, vatandaş ev bulamaz hale gelmişti. Bu sene bazı illerde ibre tersine döndü. Kilis bu illerin başında geldi. Karnelerin verilmesiyle dönüşü hızlanan Suriyeliler de bunda önemli bir rol oynadı. Geçen sene 15 bin lira istenen bir ev için şu anda 7 bin lira isteniyor.

Pandemi, deprem, enflasyon derken Türkiye'de her şeyin fiyatı bir önceki yıllara göre katlandı. Barınma sorununuda tetikleyen bu olay hem ev fiyatlarına hem de kiralara yansıdı. Hatta 6 Şubat depremlerinin ardından yıkım yaşanan illerde kiralar iki katına kadar arttı. Ancak şimdi bir ilden 'kiralar düştü' haberi geldi. Kilis'te geçtiğimiz yıl 15 bin lira seviyelerine kadar çıkan kiralık daire fiyatları, bu yıl 7 bin lira bandına kadar geriledi. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşlerinin, özellikle karne döneminden sonra hız kazanması, kira fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

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"BAZI EVLERE KİRACI BİLE BULUNMUYOR"

Şehrin emlakçılarından Mehmet Kavuşturan, bazı bölgelerde düşüşün sınırlı olduğunu belirterek, "Tabii Kilis'te popülaritesi yüksek semtler var. Yeni Beşevler, Kazım Karabekir gibi memur kesimine hitap eden bölgelerde ciddi bir düşüş yaşanmadı. Ancak şehir içinde bazı mahallelerde, özellikle sobalı evlerde fiyatlar dibe vurdu. Hatta bazı evlere kiracı bile bulunamıyor" dedi.

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"15 BİN LİRAYA EV KALMADI"

Kavuşturan, Suriyeli sığınmacıların dönüşlerinin kira piyasasına doğrudan yansıdığını vurgulayarak, "Geçen sene şehir içinde 12 bin liraya kiraya verdiğimiz evleri bu yıl 10 bin liraya veriyoruz, yine de alıcı bulmakta zorlanıyoruz. Şu anda Kilis'te 15 bin liraya kiralık ev neredeyse kalmadı. 8 ila 10 bin lira arasında doğalgazlı ev bulmak mümkün" şeklinde konuştu.

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EN DÜŞÜK KİRA 2 BİN TL

Sobalı evlerde ise fiyatların çok daha düşük olduğunu söyleyen Kavuşturan, "Bir odalı sobalı evler 2 ila 5 bin lira arasında kiralanabiliyor. Doğalgazlı evler ise 5-6 bin liradan başlıyor. En düşük kira 2 bin liradan başlıyor" diye konuştu.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kilis Kira kira fiyatları suriyeli
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