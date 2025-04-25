'Kiralık ve satılık fiyatlarında yükseliş' Tepki gösterdi 'Emlak danışmanlarını aramasınlar' O ilde göç beklentisi...

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik deprem ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntılar vatandaşlar arasında panik yarattı. Vatandaşlar deprem tedirginliği yaşarken satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarında fiyat artışları konusu da gündeme geldi. Konuyla ilgili Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da açıklama yaparak İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgilerin ilan platformlarından temin edilmekte olduğunu, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımların kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacağını duyurmuştu.

"İDARİ YAPTIRIMLAR KARARLILIKLA VE GECİKMEKSİZİN UYGULANACAKTIR"

Gürcan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ticaret Bakanlığı olarak 23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakinen takip etmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olacak uygulamaları engellemek amacıyla aralıksız şekilde çalışmaya devam etmekteyiz.

Deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemi her zamankinden daha fazladır. Bu hassas dönemde işletmelerimiz ile birlikte tüm vatandaşlarımızın toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır.

Bu çerçevede, İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında fiyatartışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır"

"ANKARA'DA KİRA VE SATIŞ FİYATLARINDA YÜZDE 8 - 10'LUK YÜKSELİŞ"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; depremin ardından bazı vatandaşların farklı şehirlere akın etmesi, o bölgelerdeki konut ve kira fiyatlarını tırmandırdı, Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) ve Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, deprem sonrası emlak sektöründe yaşanan haksız fiyat artışlarına tepki gösterdi.

Depremin ardından Ankara’da kira ve satış fiyatlarında yüzde 8 ila yüzde 10’luk yükseliş yaşandığını belirten Akçam, ev fiyatlarının yükselmesini ‘fırsatçılık’ olarak nitelendirdi.

"FIRSATÇI EV SAHİPLERİ, EMLAK DANIŞMANLARINI ARAMASIN"

Akçam, "Ev sahiplerinin toplumsal dayanışma ruhuna uygun hareket etmeleri büyük önem taşıyor. Fırsatçı ev sahipleri, emlak danışmanlarını aramasın" çağrısında bulundu.

"ANKARA'DA GÖÇ BEKLENTİSİ NEDENİYLE KİRA VE SATIŞ FİYATLARINDA YAPILAN HAKSIZ ARTIŞLAR BİZLERİ DERİNDEN ÜZDÜ"

Deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemli olduğuna vurgu yapan Akçam, "Yaşanan felaketin ardından bazı ev sahiplerinin, vatandaşlarımızın zor durumlarından faydalanmaya çalıştığını üzülerek görüyoruz. Özellikle Ankara’da göç beklentisi nedeniyle kira ve satış fiyatlarında yapılan haksız artışlar bizleri derinden üzdü" ifadelerini kullandı.

"İNSANLIK ADINA DOĞRU BİR TUTUM SERGİLEYİN"

Ev sahiplerine seslenen Akçam, "İnsanlık adına doğru bir tutum sergileyin, fırsatçılığı bir kenara bırakın. Deprem gibi olağanüstü bir dönemde fırsatçılıkla hareket etmek, toplumsal vicdanın kabul edeceği bir davranış değil. TEDB ve ATEM olarak, vatandaşlarımızın yanında olmaya ve adaleti sağlamak için bakanlığımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

TEDB Başkanı Akçam, Ticaret Bakanlığı’nın deprem sonrası emlak sektöründe oluşabilecek haksızlıkları engellemek adına yürüttüğü çalışmaları desteklediklerini vurgulayarak TEDB ve ATEM olarak haksız fiyat artışlarına karşı mücadelede üzerilerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini aktardı.