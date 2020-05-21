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Kiralık villa aramaları 4 kat arttı! Uzmanlar dolandırıcılara karşı uyardı

EMLAK HABERLERİ  | 21.05.2020 14:23 | Son Güncelleme

Yaz aylarının gelmesi ve normalleşme takviminin açıklanmasıyla birlikte ertelenen tatil planları yeniden gündeme gelmeye başladı. Turizm sektörü Ramazan Bayramı sonrası sezonu açmaya hazırlanıyor. Yeni normal dönemde vatandaşlar güvenli ve temassız bir tatil için kiralık villalara yönelirken, internette ‘kiralık villa’ aramaları 4 kat arttı. Uzmanlar vatandaşları dolandırıcılıklara karşı uyarıyor.

Kiralık villa aramaları 4 kat arttı! Uzmanlar dolandırıcılara karşı uyardı

Koronavirüs salgını ile mücadele sonrası normalleşme takviminin belirlenmesi ve havaların da ısınmasıyla birlikte turizm sektörü hareketlenmeye başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, açıkladığı tedbirler kapsamında yeni sezon için haziran ayını işaret ediyor. Koronavirüsten kaynaklı bu yıl tercihini otelden yana kullanmak istemeyen vatandaşlar ise daha izole bir tatil için kiralık villa ve tekne seçeneklerine yönelmeye başladı. Mart ve nisan aylarında turizm sektöründe yaşanan şokun ardından mayıs ayıyla birlikte hareketlilik başladı: İnternette ‘kiralık villa’ aramaları son bir ayda 4 kat artış gösterdi. Uzmanlar villa ya da tekne turu satın alırken olası dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkat edilmesi gereken noktaların altını çiziyor. Zira bugün, Türkiye’de 700 bin devre mülk magˆduru bulunuyor.

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'İLANLARDA 'DEZENFEKTE EDİLMİŞTİR' İBARESİNİ ARAYIN'

2019 yılında Türkiye'de gerçekleşen 48 milyar TL'lik yurt içi seyahat harcamalarının yaklaşık 3 milyar TL'lik kısmının villa kiralama için yapıldığını belirten TatildeKirala Platformu Kurucusu Rus¸en Mat, salgın nedeniyle nisan ayında neredeyse hiç talep almayan kiralık villa ve tekne seçeneklerinin açıklanan normalleşme planıyla şu anda talep patlaması yaşadığını belirtti.

Kiralık villalara yönelimdeki en büyük etkenin sosyal mesafe ve hijyen kaygısı olduğunu aktaran Mat, "Hızla adım atarak dezenfekte edilmiş villa seçeneklerini devreye aldık. Uzman ekipler tarafından villalarda uygulanan dezenfekte işlemlerini online ilanlara not olarak eklenmesini sağladık. Tek kullanımlık havlu seçenekleri dahil olmak üzere birçok tedbir üzerinde çalışıyoruz. Mayıs ayıyla birlikte kiralanan tüm villalar yalnızca dezenfekte edilen ilanlar arasından seçiliyor. Vatandaşın önceliği sağlık." dedi.

'TÜRSAB ONAYLI OLMAYAN SİTELERDEN REZERVASYON YAPMAYIN'

Her yıl TÜRSAB seyahat acentesi belgesine sahip olmayan internet sitelerindeki sahte ilanlar nedeniyle on binlerce vatandaşın farklı mağduriyetler yaşadığını hatırlatan Ruşen Mat, "Tatil için aylarca bekleyen ve yakın çevresiyle kısa da olsa nefes almak isteyen insanlar sahte ilanların kurmanı olabiliyor. Tatil günü yaklaştığında ya da tatil yöresine gittiklerinde internet sitelerindeki telefon numaralarını arayıp yanıt alamayan vatandaşlarımız dolandırıldığını anlayarak mağdur oluyor. Şirket olarak tüm ilanları tek tek kontrol ediyoruz. Yerinde görülmüş ve onaylanmış villa ve tekne seçeneklerini listeliyoruz. Bu süreçte özellikle TÜRSAB onaylarına sahip kurumsal platformlar tercih edilmeli. Emin olmak için gerekirse telefon ile aranıp teyit edilmeli." şeklinde konuştu.

'ALINAN HİZMET VE FİYAT ARASINDA DENGE GÖZETİN'

Fiyatın birçok noktada güvenli bir tatil için önemli ipuçları taşıdığına değinen Mat şu noktaların altını çizdi: "Ramazan Bayramı sonrası ve yaz aylarında tatil hayali kuran vatandaşlarımızın hayallerinin kabusa dönmemesi için dikkat etmeleri gereken en önemli noktalardan biri: Alınan hizmet ve fiyat arasında mutlaka bir denge aranması. Benzer ilanlara göre yarı yarıya fiyat fark olan seçeneklere her zaman kuşkuyla yaklaşılmalı. Ayrıca kusurlu, eksik ilanlara karşı yüzde 100 para iadesi garantisi veren platformlar kesinlikle tercih edilmeli."

'ESKİ KULLANICI YORUMLARINI OKUYUN, SÖZLEŞMEYİ ES GEÇMEYİN'

Sözleşmesiz yapılan kiralamalara da değinen Ruşen Mat, "Online veya matbu bir sözleşme olmadan kesinlikle adım atmayın. İleride önemli sorunlara sebep olabileceğinden kiralama yapılacak web sitesiyle ile ilgili internette mutlaka bir ön araştırma yapılmalıdır. Eski kullanıcıların site ile ilgili yaptıkları s¸ikayet veya öneriler mutlaka dikkate alınmalı. Satın aldıgˆınız tatil hizmetini mutlaka teyit etmeli, çağrı merkezini aramalısınız. Satın alım yaptıgˆınız firmanın adres ve iletis¸im bilgilerini de mutlaka ama mutlaka sorgulamalısınız." dedi.

SEYAHAT KISITLAMALARI NEDENİYLE İÇ PİYASADAKİ ARZ FAZLASI FİYATLARA YANSIYACAK

Her yıl özellikle gurbetçi ve yabancıların tercihi olan kiralık villaların, bu sene salgın nedeniyle arz fazlası vereceğini de belirten Ruşen Mat, "Binlerce gurbetçinin tercihi olan kiralık villaların bu yıl seyahat kısıtlaması nedeniyle kısmen boşalacağını öngörüyoruz. TatildeKirala platformu olarak ilan verenlerin yerli misafirler için fiyatlarında güncelleme yapmalarını sağlayarak çok daha ulaşılabilir hale getirdik."

KAŞ, BODRUM VE FETHİYE İLK 3'TE

Kiralık villalara en çok talebin geldiği iller ise İstanbul, Ankara, İzmir olurken ilk 10’da Gaziantep ve Konya gibi Anadolu’dan pek çok şehir de yer alıyor. Kaş, Bodrum, Fethiye, Marmaris ve muhafazakâr ailelerin tercihi olan Kalkan, en gözde tatil bölgeleri olarak öne çıktığı belirtiliyor. Villalar için ortalama 5 kişilik rezervasyonlar oluşturulurken, sosyal izolasyon ve hijyen kurallarının hayati önem taşımaya devam edeceği yeni normal dönemde kiralık villa tatillerine olan talebin, turizm sektörünün kaybettiği ivmeye can suyu olacağı öngörülüyor.

KAYNAK:İHA

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