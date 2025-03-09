Kiraya verirken ve kiralarken dikkat! Ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor... Cezası çok büyük, şikayetler gelmeye başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, geçtiğimiz yıl, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında "konut ve iş yeri gibi taşınmaz kiralarının banka veya PTT ile ödenmesi" ile alakalı bir yasa çıkarılmıştı. Fakat son dönemde yüzde 25'lik zam sınırının kalkmasıyla beraber TÜFE'ye göre gerçekleşen kira artışları, kimi fırsatçı ev sahiplerini harekete geçirdi. Özellikle CİMER ve Gelir İdaresi Başkanlığına konuyla alakalı şikayetlerin gelmeye başladığı kaydedildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; kimi ev sahiplerinin yüksek vergi ödememek adına kontrat yapmak istemediği ve evi boş gösterdiği veya mevcut kira ödemelerinin bir kısmını elden, kalan kısmını da (düşük miktar) banka yoluyla almak istediği ortaya çıktı. Bu durum ev sahipleri ve kiracılar arasında yeni sorunlar çıkarmaya başladı. Kiracıları bu durumun kanun dışı olduğunu vurgulasa da ev sahiplerinin bu konuda ısrarcı olması kimi davalara bile konu olmuş durumda.

HEM EV SAHİPLERİNE HEM DE KİRACILARA BÜYÜK CEZALAR ÇIKABİLİR

Maliye ekipleri tarafından bununla alakaları araştırmalar derinleştirildi ve denetimler sıklaştırıldı. Gelen şikayetlerin dışında da saha araştırması yapan ekipler, evini boş gösterip kontrat yapmaktan kaçan veya eksik kira ödemesini bankaya alan ev sahiplerine ceza kesmeye hazırlanıyor. Bununla alakalı tapu kayıt sistemi ve banka hesaplarının kontrol edileceği belirtiliyor. Ev sahipleri ve kiracılar için ciddi mali cezalar doğurabilecek bu durumla ilgili, vatandaşların yasal çerçevede hareket etmesi gerektiği belirtiliyor.

Uzmanlar da cezai yaptırımlarla karşılaşmamak adına tüm kira ödemelerinin kayıt altına alınması gerekliliğini anımsatıyor. Dolayısıyla uzmanlar, ev sahibi kabul etsin ya da etmesin, 500 TL'nin üzerindeki bütün kira bedellerinin banka veya PTT yoluyla yapılmasının gerektiği ile ilgili uyarılar yapıyor.

O DURUMDA CEZA KESİLMEYECEK

Geçtiğimiz sene devreye alınan kanuna göre; önceden iş yeri kiralamasında kiracıya ve kiralayana ceza kesilirken konut kiralamasında kiracıya ceza uygulanmıyordu. Ancak Meclis'te temmuzda kabul edilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına dair Kanun'la kiracıya da ceza kesilmesi mevzuata taşınmış oldu. Bu doğrultuda kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayan, elde yapanlara her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Kesilecek ceza tutarı da 5 bin TL'den az olamayacak.

Kiracının, ödemenin elden yapıldığını ödemeyi takip eden 5 iş günü içerisinde idareye bildirmesi durumunda ise kiracıya özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek.

20 MİLYON TL'YE KADAR CEZASI VAR

Diğer yandan bir takvim yılı içerisinde kesilecek özel usulsüzlük cezası da üst sınırı 8 milyon 700 bin TL'den 20 milyon TL'ye çıkarıldı.