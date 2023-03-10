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Kiraya yüzde 350 zam isteyince inanamadı! 6 bin 500 TL'den 29 bin TL'ye... fahiş zam isteği, mahkemelik etti

10.03.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta marangozluk yapan Müslüm Can; dükkan sahibinin istediği zammı duyunca şoke oldu. İddiaya göre ev sahibi, tam yüzde 350 zam yaparak 6 bin 500 TL olan kirayı 29 bin TL'ye çıkartmak istiyor. Ev sahibinin isteği karşısında neye uğradığını şaşıran kiracı ise soluğu mahkemede aldı.

Kiraya yüzde 350 zam isteyince inanamadı! 6 bin 500 TL'den 29 bin TL'ye... fahiş zam isteği, mahkemelik etti

Esenyurt'ta 3,5 yıldır marangozluk yapan Müslüm Can, dükkan sahibi kiraya tam yüzde 350 zam yapmak isteyince mahkemelik oldu. İddiaya göre dükkan sahibi 6 bin 500 TL olan kirayı 29 bin TL yapmak isterken, kiracı Müslüm Can ise bu parayı ödememekte kararlı.

"5-6 AY SONRA 70-80 BİN TL İSTEYECEK"

"2-3 gündür psikolojim alt üst oldu. Evdeki huzurum düzenim hepsi bozuldu. Ben yüzde 100'e de razıydım" diyen kiracı, şimdiki zammı kabul etmesi halinde 5-6 ay sonra güncelleme diyerek ev sahibinin 70-80 bin TL isteyeceğini savundu.

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'SAHTE KONTRAT' İDDİASI

İddiaya göre dükkan sahibi sahte kontrat bile düzenlerken, kiracı "Usulsüz bir şekilde imzamı taklit ediyor ve üstünü dolduruyor. 3 ay sonraya kadar burayı boşaltmamı istiyor" diyerek isyan etti.

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Yine iddialara göre TEFE-TÜFE oranına bakmadan fahiş kira artırımına gitmek isteyen ev sahibi, diğer kiracılarına da aynı şekilde baskı kuruyor.

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Show Haber'in ulaştığı dükkan sahibi ise iddiaları yalanlarken "Bize lazım olduğu için çıkmalarını istiyoruz" dedi. Son sözü ise yargı söyleyecek.

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Esenyurt kira zammı

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