Kirayı kuruşu kuruşuna ödedi ama tahliye kararı çıktı! 'Son davayla netleşti'

Hem ev sahiplerini hem de kiracıları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Yalova'da bir ev sahibinin evindeki faturaları ödemeyen kiracısına tahliye davası açtığı, kiracının kiralarını düzenli ödediği halde davayı kaybettiği öğrenildi. Yani faturaları ödememek tahliye sebebi sayıldı. İşte detaylar...

ATV Haber'de yer alan habere göre; Yalova'da bir kiracı kirasını son kuruşuna kadar ödedi ama iddiaya göre elektrik ve su faturaları için aynı hassasiyeti göstermedi. Ev sahibi uyardı ama işe yaramadı. Kiracısına 314 bin liralık tahliye ve icra takibi başlattı.

"KİRACININ MESULİYETİNDE"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa "Bütün bunlar kiracının mesuliyetindedir. Bunu ödememesi de tahliye sebebidir. Vatandaş abonmanlığı üzerine almadıysa o zaman kontrata bakılır yani, kim kullandı bunu, şu kişi kullandı, o kişiye tahakkuk eder o borç" ifadelerini kullandı.

YARGITAY TAHLİYE KARARI VERDİ

İki ayrı mahkeme kiracı lehine hüküm verdi ama son sözü Yargıtay söyledi, ev sahibi haklı dedi, tahliye kararı verdi.

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç ise "Kiracınız elektrik, su, aidat ve doğal gazı ödemiyorsa tahliye davası açıp kiracınızı çıkarma hakkınız var" dedi.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa "Doğal gaz bu konuda çok ketum. Kesinlikle kim kullanıyorsa onun üstüne olacak diyor ve anında kesiyor gazı tespit edildiği anda. Ama su ve elektrikte biraz daha sanki şey var, esneklik var. Bunlar da ev sahibinin üstüne olabiliyor, bir başka kişinin üstüne olabiliyor" şeklinde konuştu.

Kiracının kirayı ödemek zorunda olduğu biliniyor, ancak bir yandan da elektrik, su, doğal gaz, aidat ve diğer giderler var. Peki, bunlar ev sahibinin üzerine ise durum nasıl oluyor, kiracının üzerine ise ne oluyor? Ödenmemesi tahliye sebebi midir?

"30 GÜNLÜK BİR SÜRE BELİRLEYECEK"

Avukat Zeynel Akdağ "Bunun ödenmemesi durumunda ev sahibi bir yazılı ihtarname gönderecek. 30 günlük bir süre belirleyecek. Bu 30 günlük süre içerisinde bu yan giderleri ödemesini talep edecektir. Bunun kiracı tarafından ödenmemesi durumunda ev sahibi bu durumu temerrüt sayacak ve temerrüt nedeniyle tahliye davası açabilecektir" şeklinde konuştu.

"YARGITAY'IN SON DAVADA VERDİĞİ KARARLA NETLEŞTİ"

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç da "Bu borçlardan dolayı çok hızlı bir şekilde tahliye edebilirsiniz. Bu da Yargıtay'ın son davada verdiği kararla şu anda netleşti" dedi.