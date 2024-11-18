Kişiye özel ödeme planı iştahı artırdı! Konut satışı son 22 ayın zirvesinde... 2025'e kalmadan evinizin anahtarını alın

TÜİK geçtiğimiz hafta konut satışları istatistiklerini kamuoyuna duyurdu. TÜİK'in verilerine göre, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %76,1 oranında artarak 165.138 olarak gerçekleşti. En çok satışın yapıldığı il ise İstanbul oldu.

Emlak sektöründe yaşanan durgunluk nedeniyle müteahhitlerin kampanya yapmaya başlaması ekim ayında meyvelerini toplattırdı. Son 22 ayın en yüksek satışların yaşanmasının ise birden fazla nedeni var.

SZC TV canlı yayınında konuşan Gayrimenkul Uzmanı Deniz Şahin, emlak sektörünün hareketlendirmek için yapılan hamleleri anlattı. Şahin, " Müteahitler piyasa aşırı durgunlaşınca, ev-araç takasını kabul etmeye başladılar, fiyatlarda indirim yaptılar ve kişiye özel ödeme seçenekleri sunarak taksitlendirme yapmaya başladılar. Bundan dolayı ciddi bir artış görüyoruz. Banka faizlerinde bir indirim oldu. Kira fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle, insanlar ev almaya yöneldi" şeklinde konuştu.

2025 YILI KONUT İÇİN BÖYLE OLMAYACAK

Konut satışlarında yaşanan hareketliliğin aralık ayının sonuna kadar devam edeceğini aktaran Şahin, konut alımı için çok doğru bir zaman olduğunu vurguladı. Şahin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde yine fiyatlar yükselmeye başlayacak. Hiçbir dönemde ne fiyatlar bu kadar düşmüştü ne de ödeme kolaylıkları sağlanmıştı. Dolayısıyla şu dönemde yaşadığımız şeyin çok uzun zamandır görmüyoruz. Ev almak isteyenler bu dönemi çok iyi değerlendirsinler. 2025 yılında bu kadar düşük oranda devam edeceğini düşünmüyoruz. Çünkü çok ciddi bir durgunluk olduğu için talep yavaş yavaş oluşturulmaya başlandı"

İş hayatına yeni atılan beyaz yakalının ev alma hayalinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ise Şahin şu şekilde yanıt verdi:



"Geçen sene takas kabul edilmiyordu. Kişiye özel ödeme planları yoktu. Ev almak için en uygun dönemdeyiz ama maalesef ki ev fiyatlarımız hala çok yüksek. Ancak bu dönemdeki pazarlık payları geçtiğimiz dönemde yoktu. Örnek veriyorum 10 milyonluk bir evi şu anda 8 milyona kadar pazarlık ile indirebiliyorsunuz. Konutta üretim yapılması lazım. Talep arttığı sürece maalesef fiyatlar yükseliyor. Talep düştükçe fiyatlar aşağıya iniyor. Bunun için de yeni kampanya yapmaya başladılar"